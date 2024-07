Reguli mai stricte pentru transportatorii ucraineni. "Nu e scutit nimeni de nimic"

Comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de bilanț, că aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura conformitatea cu reglementările UE, informează Agerpres.

Această declarație a fost făcută în contextul unor afirmații din partea FORT, care susțin că "Comisia Europeană a decis că transportatorii ucraineni nu mai pot fi opriți nici la vamă, nici în trafic".

"Nu e scutit nimeni de nimic. Este vorba de prelungirea acordului de liberalizare a transportului rutier între Ucraina şi Uniunea Europeană. În primăvară am prelungit şi acordul Moldovei cu Uniunea Europeană şi n-a mai zis nimeni nimic, dar, din cauza disputelor existente între Polonia şi Ucraina pe transportul rutier, de data aceasta pentru prelungirea acordului cu Ucraina s-au luat măsuri de siguranţă, să spunem, sporite. Asta ce înseamnă? Înseamnă mai multe garanţii că acest transport se va desfăşura sub verificare, sub reguli clare. Deci, este exact opusul la ceea ce am văzut că spun transportatorii români, ceea ce mă miră, pentru că, în general, transportatorii români sunt foarte buni cunoscători ai legislaţiei europene în materie. Ori, ceea ce am văzut ieri era opusul a ceea ce este în realitate", a spus comisarul.



Ea a explicat care este baza acordului de liberalizare a transportului.



"Pe scurt, datorită faptului că transportul rutier pentru Moldova şi Ucraina acum este esenţial - noua realitate geopolitică în care maritimul pentru ei este destul de restrâns, accente pe rutier şi naval - sistemul vechi cu acorduri bilaterale cu număr de permise nu mai putea funcţiona, drept pentru care s-a uniformizat la nivelul Uniunii Europene şi s-a desfiinţat acest bilateral. Adică ei trebuiau să închidă bilateral acorduri cu fiecare dintre ţările Uniunii Europene pe un număr de permise anuale. Asta era imposibil să funcţioneze în actuala situaţie. Deci, asta ar reprezenta baza acordului de liberalizare a transportului. Din cauza disputei cu Polonia, avem ce situaţie? Mult mai multă birocraţie, mult mai multe reguli pentru ucraineni. De exemplu, prezenţa acelui sticker pe camion este pentru ca inspecţia în transporturi din ţările membre să poată repera cu mai multă uşurinţă care-s camioanele ucrainene sau transportatori de marfă din Ucraina şi dacă doresc să îi verifice", a precizat oficialul european.

Controale "la sânge"

În plus varianta nouă a acordului introduce chiar mai multă stricteţe. "Acum s-a introdus mai multă stricteţe şi s-au definit clar documentele pe care trebuie să le aibă, garanţii suplimentare că nu fac cabotaj. Deci, dacă sunt găsiţi cu camionul gol, trebuie să facă dovada faptului că e gol pentru că au lăsat marfă undeva, care făcea parte dintr-un transport bilateral Ucraina - un stat membru. Deci, este o înăsprire a regulilor pentru transportatorii ucraineni, tocmai pentru a da garanţii statelor membre, în special celor din prima linie, că nu se fac abuzuri şi că regulile europene sunt respectate şi de transportatorii din Ucraina. Deci, este opus la ceea ce am văzut eu şi v-am spus sincer, m-am şi mirat, pentru că de obicei, industria de transport românească, transportatorii sunt foarte bine puşi la punct. De altfel, avem şi o prezenţă importantă în organizaţiile internaţionale a românilor, în asociaţiile de transportatori cu care colaborăm şi am colaborat foarte bine în tot acest mandat", a punctat Vălean.

