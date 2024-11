Regina Elisabeta a ținut un jurnal privat toată viața. S-a aflat abia acum ce și-a notat înainte de a muri

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost cunoscută pentru disciplina și meticulozitatea cu care își documenta viața zilnică în jurnale personale. De-a lungul celor șapte decenii de domnie, și-a păstrat obiceiul de a consemna evenimentele importante, întâlnirile oficiale, precum și aspecte mai personale sau momente de reflecție. Deși jurnalele nu au fost făcute publice în întregime, acest obicei al reginei a fost menționat frecvent în biografiile și relatările despre viața sa.

Se crede că prin aceste jurnale Regina Elisabeta și-a păstrat o perspectivă echilibrată și obiectivă asupra propriilor experiențe, folosindu-le ca un mod de a reflecta asupra responsabilităților regale și asupra schimbărilor pe care le-a văzut de-a lungul vieții. Ultima însemnare din jurnalul ei, realizată cu doar două zile înainte de decesul său la castelul Balmoral, pe 8 septembrie 2022, arată devotamentul său față de îndatoririle regale și atenția sa la detalii până în ultimele clipe.

Nu se știe încă dacă jurnalele Reginei Elisabeta vor fi vreodată dezvăluite publicului, dar istoricii și cei apropiați Casei Regale le consideră o comoară de informații despre gândurile și viziunea unei figuri care a marcat profund istoria modernă.

Ce și-a notat în jurnal cu două zile înainte să moară

Regina Elisabeta, care a murit la vârsta de 96 de ani pe 8 septembrie 2022, a scris ultima sa însemnare doar cu două zile înainte, potrivit autorului Robert Hardman, în ediția actualizată a cărții sale, „Charles III: New King. New Court. The Inside Story”, publicată pe 7 noiembrie. La castelul Balmoral, reședința sa iubită, Majestatea Sa — care și-a păstrat cu rigurozitate jurnalul pe parcursul celor 70 de ani de domnie — a găsit puterea, chiar pe 6 septembrie 2022, să consemneze întâmplările zilei. Caracterul concis al acestei însemnări reflectă stilul practic și riguros al reginei, care a rămas fidelă obiceiului său de a-și documenta viața zilnică chiar și în ultimele momente de fragilitate.

„Edward a venit să mă vadă”, ar fi fost ultimele cuvinte ale reginei, conform lui Hardman. Înscrisul face referire la Sir Edward Young, secretarul privat al Reginei, care o sprijinea în organizarea ceremoniei de învestire a miniștrilor din cabinetul noului prim-ministru al Marii Britanii, Liz Truss. Investirea oficială a lui Truss, pe 6 septembrie, avea să fie ultimul angajament public al Reginei, încheind astfel o viață dedicată serviciului pentru țară. „Se pare că încă scria în jurnal la Balmoral cu două zile înainte de moarte”, a scris Hardman, potrivit unui fragment publicat în The Telegraph. „Nu am timp să notez conversații, doar evenimente”, ar fi spus regina, conform unor surse, cunoscută pentru stilul rece, tipic britanic (ar zice unii) de a relata lucrurile și de a trata evenimentele din viața sa nu doar politică dar și personală.

