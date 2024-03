Regina Camilla, glume legate de prințul Louis: Destul de dificil de manevrat

Regina Marii Britanii, Camilla, a glumit pe seama nepotului ei în vârstă de cinci ani, prințul Louis, care a fost ”destul de dificil”. Gluma Reginei Camilla a fost făcută în timpul unei vizite pe Insula Man, relatează Reuters.

Louis, fiul cel mai mic al prințului William și al patrulea în linia de succesiune la tron, a ținut prima pagină a ziarelor în 2022 când a fost fotografiat făcând fețe amuzante și acoperindu-și teatral urechile alături de regina Elisabeta în timpul sărbătoririi Jubileului de Platină.

FOTO: captura video Twitter

Miercuri, Camilla, soția regelui Charles, discuta cu un membru al publicului care a menționat că micuțul pe care îl ținea în brațe se numea Louis.

"Am un nepot Louis... un nepot destul de dificil de manevrat”, a spus Camilla, zâmbind și râzând în timp ce se deplasa de-a lungul unui șir de persoane prezente la întâlnire.

Cutest moment from Queen Camilla’s visit to the Isle of Man today:



8-year-old schoolgirl Ella Ramshaw asked if Camilla could be her ‘best friend’, who responded ‘of course I can’. pic.twitter.com/kVaKLP9xCP