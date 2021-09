Buzoienii sunt chemați la vot pentru a-și exprima opinia: vor sau nu unirea cu Țintești. DC News vă prezintă, în rândurile de mai jos, tot ce trebuie să știți despre referendumul din 26 septembrie.

Referendum unire Buzău - Țintești. Cel mai puternic argument pentru a vota DA, dincolo de ce spun Toma și Bolojan

Am două argumente pentru care aș vota ”Da” la referendumul care va avea loc pe 26 septembrie.

Primul este... Ilie Bolojan. Liberalul care a transformat Oradea într-un oraș de top, având cele mai mari performanțe administrative, susține referendumul inițiat de primarul Constantin Toma (PSD) prin care se vrea unirea Buzăului cu comuna Țintești. Ilie Bolojan, care a avut nevoie doar de trei mandate de primar pentru a schimba definitiv, în bine, orașul Oradea, a lăsat deoparte conflictele politice dintre PSD și PNL și a venit la Buzău pentru a prezenta avantajele unirii Buzăului cu Țintești. În al doilea argument, cel mai puternic, este la finalul articolului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a venit, miercuri, la Buzău pentru a susţine referendumul. A avut și el o astfel de încercare de unire, dar din păcate a eșuat pentru că a făcut două greșeli care speră că nu vor fi repetate la Buzău.

A vorbit și în calitate de Stan Pățitul

„În urmă cu cinci ani, am organizat un astfel de referendum. Să vă spun despre capcanele acestui referendum. Am încercat să unesc Oradea cu comuna Sânmartin. Am greșit pentru că mi-am canalizat cea mai mare energie pe comună. Acolo am obținut mai mult de jumătate plus unu din voturi și s-a respectat și prezența. În oraș nu prea am făcut campanie. Am crezut că orădenii vor înțelege ce înseamnă dezvoltare și că nu au cum să nu meargă la vot. Era nevoie de o prezență de 56.000 de orădeni la vot, acel minim 30%, și la vot au fost 53.000 de orădeni. Cei care s-au dus la vot au votat 99% cu Da. Din păcate, referendumul nu a fost valid din cauza lipsei prezenței la vot”, a zis Ilie Bolojan.

Liberalul a spus că, atunci când a făcut campanie pentru referendumul de la Oradea, se tot lupta să demonteze fake news-urile care apăreau, cum ar fi că oamenilor din respectiva comună li se vor mări impozitele, că nu vor mai putea crește animalele.

„Ştiu ce am păţit pentru că am jucat acum cinci ani în acest film şi am zis cu toată corectitudinea, fără vreun interes, fără chestiuni politice sau personale, merită sa fac acest lucru, să vin la Buzău, să susţin referendumul”, a mai declarat Ilie Bolojan.

„Nu o primărie dezvoltă un oraș, ci oamenii din acel oraș, firmele, investitorii. Dar ca oamenii să dezvolte orașul, contează și ce condiții le creează primăria. În funcție de acest lucru, oamenii pot dezvolta orașul mai repede sau orașul poate să rămână în urmă. Prin condițiile pe care le creează, o primărie poate să facă condiții propice pentru dezvoltare sau o poate întârzia. Nu vor veni veni firmele să investească în zonele în care nu au capacitatea să-și transporte produsele într-un timp fix. Investițiile în Vestul țării sunt mai mari decât în Est pentru că acolo sunt autostrăzi”, a mai spus Ilie Bolojan.

Unirea cu comuna Țintești va dubla suprafața orașului

Va fi un potențial uriaș de dezvoltare și vom avea acces direct la autostradă, drum expres, drumuri metropolitane. Buzăul ar putea ajunge astfel al treilea oraș cu potențial de dezvoltare din România.

”Referendumul urmărește să conecteze Buzăul, sub controlul Buzăului, la rețeaua de autostradă, drumuri, astfel încât cetățenii să profite de această conectare”, a subliniat Ilie Bolojan.

Liberalul a spus că o astfel de mișcare va putea păstra și tinerii acasă, astfel încât forța de muncă să existe și aici, iar exodul creierelor să fie oprit cumva. „În Oradea, investitorii mă întrebau de forța de muncă calificată: mă întrebau câți IT-iști avem, câți electroniști avem etc. Dacă vom avea o densitate mare economică și de locuitori, cu atât productivitatea și câștigurile vor fi mai mari”.

Pariul lui Ilie Bolojan: Schimbările la Buzău nu vor începe de mâine, dar rezultatele se vor vedea garantat în câțiva ani

„Dacă trece referendumul, nu veți vedea schimbări de pe o zi pe alta, dar în câțiva ani veți vedea o avalanșă de cum se vor mișca lucrurile în bine. Și ceea ce s-ar fi făcut în șapte ani, se va face în cinci ani, lucruri care s-ar fi putut dezvolta în câțiva ani se vor dezvolta mai repede. Buzăul va fi un bun exemplu de dezvoltare în România. Susțin acest proiect pentru că eu cred în el. Și mai cred că trebuie început de undeva în țara asta. E nevoie să reducem numărul de localități în general. Mai mult de jumătate din comunele din România nu reușesc să-și acopere cheltuielile cu salariile angajaților din taxele și impozitele colectate de la cetățeni. Nimic din ce plătesc nu se întoarce către ei sub formă de investiții. Dacă referendumul va trece, va fi un exemplu că se poate, va fi un cap de pod. Mergeți la referendum: este un vot pentru Buzău, un vot pentru dezvoltare, aici nu este lupte politice și partide. Nu este un vot pentru PSD”, a spus Ilie Bolojan.

Singurul teren pe care îl are Constantin Toma la Țintești

„Când am făcut referendumul la Oradea, se spunea că, de fapt, am eu un teren în comuna Sânmartin și de aceea vreau dezvoltare. Nu aveam niciun teren acolo”, a mai spus liberalul. În acest context, Constantin Toma a zis că are și el, probabil, un teren în comuna Țintești, acolo unde s-a născut: un loc de veci rămas de la părinți.

Ilie Bolojan a zis că i-ar părea rău ca acest referendum să pice pentru că, din nou, s-ar pune o mare piedică în dezvoltarea administrației din România. Iar dezvoltarea trebuie să înceapă și în Estul țării, nu doar în Vest.

Argumentul care ar trebui să scoată oamenii la vot

Dar dincolo de ce a spus Ilie Bolojan, mai am eu un argument pentru părinții și bunicii ai căror copii și nepoți au plecat din oraș la facultate în București sau alte zone și nu s-au mai întors decât de sărbători sau weekenduri.

Viitoarea autostradă A7, care a fost aprobată de către Guvern, tronsonul Ploieşti - Buzău, va trece exact pe la jumătatea distanţei dintre Ţinteşti şi Buzău. Nu vreți ca ai dumneavoastră copii să vină acasă și ei, civilizat, pe autostradă, și să nu mai îngroașe numărul morților de pe E85? În plus, o autostradă nu înseamnă doar un drum civilizat, ci și potențial uriaș de dezvoltare, astfel încât, cândva, tinerii să nu mai plece pe capete din oraș. Dincolo de proiecte peste proiecte, cred că acesta este cel mai puternic argument care ar trebui să scoată oamenii la referendumul din 26 septembrie 2021.

Dacă vă pasă de copiii și nepoții dumneavoastră, mergeți la vot. Este adevărat că schimbările nu le veți vedea de mâine, dar este important să existe un început.

Și dacă unul dintre cei mai importanți lideri PNL - Ilie Bolojan - și-a dat mâna cu Constantin Toma (PSD), fix în fieful lui Marcel Ciolacu, este un alt argument care arată că aici nu este vorba de lupte politice, ci de dezvoltare. Și Emanuel Ungureanu, parlamentar USR-PLUS, susține referendumul, chiar de-ar fi să plece din partid.

Emanuel Ungureanu spunea, în exclusivitate pentru DC News, că s-a consultat pe referendumul de la Buzău „cu un om care se pricepe la administrație, pe care eu îl admir și care este din alt partid”, respectiv Ilie Bolojan.

„L-am sunat pe domnul Bolojan și mi-a spus, cu toată deschiderea, că va promova acest referendum. După ce am îngropat 20 de copii care au murit cu zile în spitalele țării, cred că am această maturitate să văd care este interesul comun al buzoienilor - un spital. Nu să fac jocuri politice mărunte pentru politicieni locali care n-au niciun fel de proiect comunitar, nicio idee despre cum ar trebui să se dezvolte Buzăul, deși se pretind a fi buzoieni”, a conchis deputatul Emanuel Ungureanu.

Singurii care se opun sunt câțiva de la PNL și USR-PLUS Buzău. Nu au argumente clare prin care să explice de ce referendumul nu este bun, văd totul în cheie politică. Sunt cei care se plâng mereu că niciodată nu se face nimic, dar când vine vorba de nevoia cetățeanului nu pot ieși din haina de politician și își văd doar interesele proprii. Văd doar ”mafie” peste tot, nu vin cu soluții, iar când cineva are totuși un plan, încearcă să-l saboteze.

Dar cum spuneam, dacă Ilie Bolojan, cunoscut drept cel mai performant lider din administrația locală, susține acest referendum, înseamnă că sunt șanse ca Buzăul să fie cândva un centru recunoscut pentru dezvoltare.

Vreți să se întoarcă copiii și nepoții dumneavoastră vii acasă și să nu-i mai înmormântați ciopârțiți după ce i-ați adunat din accidente de pe drumul morții - E85? Măcar pentru asta votați Da la referendum.

Iar cine vrea să saboteze acest referendum, n-are decât, dar măcar să nu se mai plângă că nu se face nimic în România. Ilie Bolojan și Constantin Toma cer reforma teritorială a României care funcționează după o împărțire din 1968...

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a explicat, pentru DC News, ce înseamnă conceptul de dezvoltare locală și de ce susține unirea comunei Ținteși cu Buzăul.

DC News: De ce susțineți referendumul de unire al comunei Țintești cu municipiul Buzău?

'Sunt două motive. Primul este de natură generală, cu privire la dezvoltarea locală. Ne place sau nu, motoarele dezvoltării României sunt municipiile reședință de județ, care generează peste 80% din PIB-ul României. Există niște reguli de dezvoltare care arată următorul aspect: Dacă în jurul unui municipiu reședință de județ scurtăm distanțele, printr-o infrastructură conectivă mai bună astfel încât oamenii să facă naveta mai ușor, mai repede, către locurile de muncă dintr-un municipiu și dacă reușim să lucrăm rapid și în cea mai bună condiție de planificare, la centuri, drumuri ocolitoare, rețele de utilități - apă, canalizare, gaz-, înseamnă că putem să dezvoltăm mai repede și zonele metropolitane. Practic, se exportă oportunitățile dintr-un municipiu în zona metropolitană.', a declarat Bolojan.

Rezultate benefice pentru locuitorii din Buzău și din zona metropolitană

'În plus, o dată cu extinderea teritoriului Buzău, în cazul Țintești, există suprafețe mari de dezvoltare, în proximitatea nodurilor rutiere ale viitoare autostrăzi și ale unor noi drumuri de acces. Prin urmare, atât din punct de vedere al dezvoltării generale, dar și particular legate de unirea cu Țintești, datorită caracteristicilor locale, viitor nod rutier și zonă de dezvoltare de tip industrial pentru Buzău, consider că acest proiect este unul bun. Dacă referendumul va reuși, rezultatele benefice se vor vedea pentru locuitorii din Buzău și din zona metropolitană în anii următori.', a spus Bolojan.

De ce a eșuat un referendum similar la Oradea

'Am avut și eu un astfel de proiect care a eșuat pentru că opoziția din vremea respectivă a considerat că cea mai bună formulă este să îi demobilizeze pe cetățeni deoarece aceste referendumuri fiind depersonalizate, nu se înjură doi contracandidați, nu există o mobilizare a consilierilor ca să fie pe o listă sau alta, nu sunt atât de atrăgătoare pentru participare la vot... Prin urmare, e mai simplu să îi demobilizezi și am zis că dacă, totuși, domnul Toma face referendumul, se cuvine ca eu, dintr-un alt partid, să îi dau o mână de ajutor cu 1, 2, 10 voturi.', a spus Bolojan.

REFERENDUM Buzău - Țintești, 26 septembrie. Cel mai mare fake news despre unire. Primarul Toma: Ar fi un moment istoric în România

Primarul Constantin Toma a punctat principalele avantaje într-un interviu pentru DC News.

DC News: Care e cel mai puternic argument pentru ca buzoienii să iasă la vot și să zică 'DA' unirii dintre Buzău și Țintești?

'Cel mai important argument este încrederea pe care o au buzoienii în mine și faptul că am venit cu un asemenea proiect. Am mărit foarte mult așteptările buzoienilor prin zecile de proiecte demarate aici, iar unirea dintre Buzău și Țintești este tot un proiect de dezvoltare a orașului, în jurul viitoarei autostrăzi. Ar fi un moment istoric în România. Ultima reformă administrativă s-a făcut în anul 1968. Ilie Bolojan a mai încercat la Oradea, dar nu a reușit.', a spus primarul Toma.

'Nu este un proiect politic, ci pentru oameni'

'Cred că noi avem toate șansele să reușim. Ne vom dubla suprafața Buzăului, vom fi mai mari decât Iași, Timișoara, Oradea, Ploiești sau Brăila. Vom fi în proximitatea autostrăzii A7 și în jurul viitorului drum Expres Buzău-Brăila. Dezvoltarea ar fi cuvântul cheie, precum și încrederea oamenilor în mine și în echipa mea ca primar. Nu îi păcălim pe oameni. Nu este un proiect politic, ci pentru oameni. Din acest motiv, nu am implicat nici PSD, nici pe domnul Marcel Ciolacu. L-am adus aici pe domnul Ilie Bolojan, dar nu ca PNL-ist, ci să vorbească buzoienilor despre necesitatea oricărui pas în direcția reformei administrative.', a declarat Toma.

'Ieri, am avut la Buzău o caravană smart-city. Unul din invitați, domnul Marcel Hieroiu, reprezentantul Băncii Mondiale pentru dezvoltarea urbană a precizat că 95% din PIB-ul României se produce în orașe. Noi putem salva localitățile de pe lângă orașe. În fapt, aceste comune, precum Țintești, sunt cartiere ale orașelor. Buzăul ar putea ajunge de la 130.000 de oameni la aproape 200.000 de oameni dacă s-ar uni cu aceste 'cartiere'. De exemplu, noi am dus transportul în comun la 48 de localități pe lângă Buzău deoarece 62% din toți angajații din județ lucrează în municipiu și 70% din PIB-ul Buzăului se produce în oraș. Mai mult, șomajul este de sub 1% de 4 ani.', a precizat Toma.

'Este un vot pentru viitor!'DC News: Ce mesaj aveți pentru oamenii indeciși care s-au săturat de politică și nu mai vor să iasă la niciun vot?

'Este un vot pentru viitor! Este pentru tinerii, nepoții și strănepoții noștri. Să nu fie egoiști, vorbesc acum pentru cei de generația mea! Trebuie să lăsăm ceva în spate! Dacă vrem asta, să vină la acest vot istoric!', a punctat Toma.

Cele mai mari minciuni despre referendum

'Sunt aceleași minciuni pe care le-au imputat și domnului Ilie Bolojan. S-a spus că am sute de hectare de teren în comuna Țintești și că aș deveni un rechin imobiliar. O a doua minciună este că taxele și impozitele vor crește de 3-4 ori în Țintești sau că oamenii din cele 4 sate din comune vor trebui să vină pentru o simplă adeverință la Buzău. Fals!', a menționat Toma.

DC News: Când vor vedea buzoienii primele schimbări pozitive în cazul în care va trecere referendumul?

'Vom lucra la proiecte europene. Noi am ajuns pe locul 7, în România, la atragere de fonduri europene doar în doi ani și jumătate. De la 82 de milioane de euro cât am atras în mandatul precedent de primar dorim, împreună cu Țintești, să ajungem la suma de 250 de milioane de euro. Încercăm această dezvoltare în municipiul Buzău, precum și în comuna Țintești, pe fonduri europene. Dorim să trasăm o bandă stânga - dreapta de viitoarea autostradă A7, tronsonul Buzău - Ploiești, să ne ducem cu utilitățile din zona industrială a Buzăului pe lângă autostradă și acolo, în proximitate, să construim parc industrial, centre logistice, zone de consum. Cu siguranță, vom atrage mulți investitori. Deja există un interes din partea lor. Chestiunea formidabilă este că autostrada va trece, 12 kilometri, exact la jumătatea distanței între zona industrială a Buzăului și comuna Țintești.', a mai spus primarul Constantin Toma, pentru DC News.

Emanuel Ungureanu (USR-PLUS): Motivul principal pentru care oamenii ar trebui să voteze DA

Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a vorbit pentru DC News despre referendumul care va avea loc în Buzău şi Ţinteşti, pe 26 septembrie, pentru unirea celor două localităţi.

În contextul în care data de 26 septembrie se apropie cu pași repezi, l-am contactat pe deputatul Emanuel Ungureanu pentru a ne dezvălui care este, din punctul său de vedere, cel mai puternic argument ce ar trebui să scoată oamenii din Buzău și Țintești la vot.

'Faptul că Buzăul poate deveni o zonă atractivă pentru investitori și un oraș mai mare. E important să conteze. Fiind aproape de București, din păcate, majoritatea buzoienilor apelează la servicii din Capitală, inclusiv în zona de Sănătate.', ne-a spus deputatul USR PLUS.

Menționând că este subiectiv, Emanuel Ungureanu a mai declarat că 'argumentul cel mai important este spitalul municipal.'

'Eu de asta am venit în Buzău, să construim un spital municipal cu autoritățile locale și județene. Nu e în regulă că primul instinct al buzoianului, când are o problemă de sănătate cu un copil - și de asta militez și pentru o secție pediatrică nouă, mare, în spitalul municipal - este să plece cu el la București. Trebuie să aducem serviciile medicale mai aproape de cetățean și să fie de calitate.', a adăugat Emanuel Ungureanu.

'Votul nu e despre politicieni. Referendumul acesta este despre cetățeni'

În continuare, i-am adus la cunoștință faptul că, din discuțiile avute de DC News cu buzoienii, înțelegem că părerile sunt împărțite: unii nu vor să mai voteze pentru nimic, unii parcă ar mai încerca, alții sunt convinși că vor vota sau din contră, că nu.

Și Emanuel Ungureanu a vorbit cu buzoienii în această perioadă. Iată ce i-au spus lui: 'Am vorbit cu mulți buzoieni mai ales în online, în perioada asta de vacanță. Mulți mi-au spus că vor veni la vot, alții că sunt dezamăgiți de clasa politică.'

'Le-am explicat că votul nu e despre politicieni. Politicienii vin și pleacă. Poate să rămână un spital, o infrastructură nouă și un plan de dezvoltare a Buzăului. Referendumul acesta este despre cetățeni, nu despre politicieni.', a punctat Emanuel Ungureanu.

'Pentru mine este un proiect comunitar, nu este un proiect politic'

Întrebat dacă există susținere USR PLUS la nivel național pentru referendum, ținând seamă de faptul că din filiala de la Buzău doar el s-a implicat în acest sens, deputatul Emanuel Ungureanu a răspuns că 'Nu am avut o discuție politică cu colegii mei despre asta. Unii îl susțin, alții nu. Nu vreau să politizăm. Pentru mine este un proiect comunitar, nu este un proiect politic. Nu este important pentru mine dacă un partid sau altul intră în jocuri de imagine și își arată susținerea sau nu.'

În schimb, Emanuel Ungureanu speră că oamenii care își vor arăta susținerea sunt buzoienii, 'care să înțeleagă și că sunt cei mai importanți.'

'Eu când am militat pentru acest referendum am avut în vedere un spital. Un spital nu are culoare politică, nu este al vreunui partid, acolo vin bolnavi indiferent dacă fac sau nu politică. Eu susțin acest referendum din considerente civice, nu politice.

Toată lumea în România vorbește despre politică, despre pozițiile diferite pe care le are poziția PLUS de la Buzău față de acest referendum... Da, avem opinii diferite în chestiunea asta, nu cred că este o tragedie. E important ca buzoienii să înțeleagă că acest referendum e pentru ei, nu pentru vreun partid.', a conchis Ungureanu pentru DC News.

Primarul din Țintești demonteză fake news-urile cu taxele mărite și animalele din gospodărie

Primarul comunei Țintești, Aurel Stoica, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre referendumul unirii cu orașul Buzău.

DC News: De ce considerați necesară unirea comunei Țintești cu orașul Buzău?

'În primul rând, unirea comunei Țintești cu orașul Buzău este benefică pentru o dezvoltare mai rapidă a localității, prin racordarea directă la utilități, precum gaz, apă și canalizare. Suntem foarte aproape de Buzău.', a declarat primarul Aurel Stoica.

DC News: Cum le răspundeți celor care spun că localnicii din Țintești vor plăti impozite mai mari sau nu vor mai fi lăsați să crească animale?

'Doar legea poate să interzică! Dacă vine o hotărâre de Guvern în care se va spune că este interzis să se crească animale, nu avem cum să nu o aplicăm. Însă o asemenea lege nu există și nu văd cine ar putea să interzică creșterea animalelor. Din contră, noi sprijinim crescătorii pentru a face o piață locală la Ținteși exclusiv cu produse bio!', a spus primarul Aurel Stoica.

DC News: În cât timp se vor vedea beneficiile acestui referendum dacă el va trece?

'Nu se poate spune exact în cât timp pentru că referendumul va ajunge pe masa Guvernului și vom ajunge la mâna Executivului, cât va dura acolo, conform legii, vom vedea. Probabil vorbim despre 3, 5, 6 luni. Este important cât de repede se va mișca Guvernul, dar am văzut că ei au alte problemele cu alegerile (n.red alegerile de la conducerea PNL) și nu știu cât timp vor avea de noi. Să subliniez următorul lucru: Ținteștenii și buzoienii trebuie să aibă încredere pentru că dorim doar lucruri bune. Sunt anumite persoane care bagă bățul prin gard pentru ca acest referendum să nu se întâmple și vin cu argumente nefondate cum ar fi că vor crește taxele și impozitele sau că nu vor mai putea oamenii crește animale. Este fals. Este stabilit prin lege să nu creștem taxele și impozitele timp de 5-6 ani. Rămân neschimbate în comuna Țintești.', a menționat primarul Stoica.

'De asemenea, vom crește în continuare animale, fără probleme. I-am asigurat pe cetățeni de acest lucru. La nivelul localității vom păstra birouri pentru anumite instituții, precum Asistența socială. Vor rămâne aici și Biroul agricol, Taxe și impozite, Starea civilă și cineva care să poarte corespondența, omul de legătură între Primăria Țintești și Primăria Buzău. Noi avem o mare șansă, prin acest referendum, de a ne conecta la utilități!', a declarat Aurel Stoica, primarul comunei Țintești, pentru DC News.

De ce se opune USR-PLUS referendumului din 26 septembrie 2021 de la Buzău. Mihai Răzvan Moraru: Nu ne vom prezenta la vot. Vom boicota

Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, a explicat pentru DC News de ce USR-PLUS, formațiunea din care face parte, se opune unirii comunei Țintești cu Buzăul.

DC News: De ce USR PLUS, prin vocea dumneavoastră, nu susține referendumul unirii comunei Țintești cu Buzăul?

'În primul rând, solicităm mai multe informații despre referendum. Am cerut asta public domnului primar Toma, cât și Primăriei Buzău. Având în vedere că domnul primar a răspuns la o mică parte din cereri și buzoienii nu pot să voteze în mod informat, am decis să nu ne implicăm în această campanie. Nu ne vom prezenta la vot. Vom boicota', a spus Mihai Răzvan Mo­raru.

'Am vrut mai multe informații privind următoarele aspecte:

1. Cu ce suprafață va veni comuna Țintești în domeniul public al Buzăului? Ne-a răspuns Primăria Țintești, nu Primăria Buzău. O mare parte sunt pășuni, care sunt și în circuitul european al subvențiilor, deci nu pot fi folosite pentru orice dezvoltare municipală. Nu aduce un plus în aportul public al municipiului Buzău, precum se spunea că se vor face investiții la nivel municipal.

2. Dorim să știm care este planul Primăriei Buzău? Domnul primar a anunțat, încă de la început, că în 4 ani vor 'înflori' serviciile de gaz, apă, canalizare și transport în Țintești. Este o comună care are o suprafață mare, cu mai multe sate. Am dorit să știm care va fi efortul bugetar! Nu ni s-a răspuns.

3. Am cerut să știm care este motivația principală! Răspunsul Primăriei a fost că dorește să investească în proiecte principale și că Țintești este zona dorită. Am întrebat care sunt proiectele municipale și care sunt sumele și termenele pentru realizarea investițiilor. Nu ni s-a răspuns.

4. Ni s-a spus că acest referendum este bun pentru noua autostradă care va fi construită în toamna/primăvara anului viitor și că ar atrage mulți investitori în zonă. Noi am verificat datele la cadastru și am descoperit că vorbim despre comuna Țintești unde cadastrarea nu depășește 20%. Prin urmare, orice investiție nu se poate realiza pe termen scurt și mediu, nefiind o situație funciară clară. Mai mult, nu se poate face un plan cu privire la terenurile din proximitatea viitoarei autostrăzi. Cam acestea au fost principalele noastre solicitări cu privire la referendumul de unire a comunei Ținteși cu Buzăul.', a mai spus Moraru.

'Cred că acest referendum a fost inițiat doar din dorința cuiva de a începe o campanie și a demonstra că se dă startul unei reforme administrative, care nu există, de fapt! Este ambiția unei persoane de a se uni cu comuna în care s-a născut (n.r - primarul Constantin Toma). Noi am propus mai multe soluții la întâlnirile cu domnul primar. Avem o zonă industrială în municipiul Buzău. Dacă s-ar face unirea, aceasta ar urma să fie în zona centrală a Buzăului. Am spus că ar fi o eroare să avem zona industrială, poluantă, în centrul unui oraș.', a adăugat Moraru.

DC News: Dacă referendumul nu este o soluție pentru dezvoltarea Buzăului, ce soluții propune USR-PLUS?

'Am propus să investim în zona industrială existentă pentru că acolo era una din puținele locuri din regiune care are facilități de curent electric, gaz, transport, pentru orice investitor. Colegul meu care a fost prefect, Silviu Iordache, a avut discuții cu un investitor italian, în ramura oțelăriei. Discuțiile s-ar putea materializa în perioada următoare.

Vrem și un spital nou. Sunt alte județe care și-au inclus în PNRR investiții medicale, spre deosebire de Buzău. Nu există nicio soluție concretă. Am mai solicitat înființarea unui hub pentru tinerii antreprenori, în special pentru IT, astfel încât să îi aducem înapoi pe cei care au plecat din Buzău. De asemenea, am propus ca Primăria să facă o analiză până la finalul anului și să ne spună: De ce să ne unim cu Țintești și nu cu alte localități?', a declarat Moraru.

'Nu în ultimul rând, o altă problemă a unirii cu Ținteștiul este viitoarea infrastructură. Dacă să zicem, investitorii sau Primăria ar dori să investească în partea rezidențială de acolo, trebuie gândită o cale de acces a locuitorilor din Țintești în Buzău. Momentan se află un singur drum, cu o bandă pe sens, care ajunge într-un punct foarte aglomerat din municipiu. Primăria nu a gândit nici măcar infrastructura de acces pentru dezvoltarea acelei zone.', a concluzionat Mihai Răzvan Mo­raru pentru DC News.

Argumentele primarului Toma pentru a spune DA la referendum

1. Crearea a cel puțin 10.000 de locuri de muncă noi, mai bine plătite

• Prin înființarea autostrăzii A7, tronsonul Ploiești – Buzău, se va deschide pentru investitori, o zonă de circa 1000 de hectare, între zona industrială a municipiului Buzău și satul Pogonele din comuna Țintești, unde se vor dezvolta parcuri industriale și logistice, ceea ce va duce la înființarea a noi locuri de muncă.

2. Atribuirea a cel puțin 5000 de locuri de casă pentru familii de tineri dar și pentru familii, indiferent de vârstă, cu copii în întreținere și construirea a cel puțin 10.000 de locuințe

Se vor atribui 5000 de locuri de casă, de câte 500 m2, familiilor de tineri sub 35 de ani și familiilor de adulți peste 35 de ani, cu copii în întreținere, în condiții foarte avantajoase;

Se vor crea condiții urbanistice avantajoase pentru dezvoltatorii imobiliari privați, în vederea construirii a încă 10.000 de locuințe.

3. Se vor construi rețele tehnico-edilitare moderne

În toate zonele ce urmeză a fi urbanizate, adică satele comunei Țintești sau în noi zone de locuit, din municipiul Buzău;

Vor fi realizate rețele de infrastructură la care să aibă acces, atât fiecare gospodărie dar și fiecare firmă ce va face investiții în orice zonă a Buzăului mare;

Construirea unui spital municipalAprovizionarea populației buzoiene cu hrană sănătoasă produsă local

”Vom construi un centru agro–alimentar în apropierea autostrăzii, unde se va colecta producția proaspătă și sănătoasă de la toate gospodăriile țărănești și microfermele de pe tot teritoriul municipiului Buzău, care va putea aproviziona și magazinele din Buzău, dar și alte rețele din țară, asigurând astfel sustenabilitatea micilor fermieri locali, iar buzoienilor, în permanență, o hrană sănătoasă”, a zis primarul Toma.

Buzăul mare – va deveni cel mai verde oraș din România

• Prin integrarea zonelor verzi și a pădurilor din comuna Țintești, dar și prin reabilitarea pădurii Crâng și a înființării de noi păduri și parcuri, noul Buzău va putea ajunge, într-un timp scurt, la peste 100 m2 de spațiu verde /locuitor, ceea ce ne va situa detașat pe primul loc în România, în prezent acesta fiind ocupat de orașul Miercurea Ciuc, cu 42,5 m2 spațiu verde /locuitor. Uniunea Europeană obligă fiecare localitate să aibă minimum 26 m2 de spațiu verde/locuitor.

De asemenea este de remarcat că Buzăul mare va fi delimitat de două arii naturale protejate, Lunca Buzăului pe 12 km, la nord și Valea Călmățuiului pe15kmlasud, ceea ce ne va da acces la un potențial uriaș de dezvoltare, din punct de vedere al unui mediu curat, a mai zis Constantin Toma.

Atragerea a cel puțin 250 de milioane de euro, în perioada 2021 – 2027

• Buzăul mare va avea acces la mult mai mulți bani europeni, având în vedere că Uniunea Europeană încurajează urbanizarea, iar populația orașului va crește.