Rednic taie în carne vie la Dinamo: Regret că nu am luat decizia mai demult

Dinamo Bucureşti a pus capăt unei serii de 15 meciuri consecutive fără victorie în Liga I, prin succesul cu 1-0 (0-0) obţinut în faţa echipei Chindia Târgovişte, luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 19-a. Dinamo a câştigat cu multă şansă, printr-un gol marcat de internaţionalul moldovean Cătălin Carp (62), aflat la al doilea său meci pentru echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare.



Chindia Târgovişte a ratat multe ocazii de gol, printre care şi un penalty. Fostul dinamovist Daniel Popa a şutat în bară (83), lovitura de pedeapsă fiind acordat după o intrare brutală a portarului Plamen Iliev la Răzvan Matiş. Popa a mai şutat o dată în bară (60), după o minge pierdută de Andre Pinto.



Portarul Iliev a fost cel mai bun om al meciului, cu intervenţii remarcabile la Cristian Neguţ (31), Popa (83) şi Matiş (90+5). După acest eşec, Dinamo a părăsit ultimul loc al clasamentului. Acesta a fost totodată prima victorie obţinută de Mircea Rednic în acest mandat. Chindia a ajuns la cinci etape consecutive fără victorie, două egaluri şi trei eşecuri, iar în ultimele trei meciuri nu a marcat, potrivit Agerpres.

După partidă, antrenorul Mircea Rednic a anunţat ce jucător va pleca de la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

""A contat foarte mult să avem continuitate, situația era delicată când am venit. Unii dintre cei care au jucat azi nu au putut să ducă 90 de minute, cum a fost Carp. Mă bucur că am fost inspirat. (...) Regret că nu am luat decizia mai din timp, dar nu numai pe cei doi să îi exclud, adică pe Filip și pe Matei, ci pe mai mulți. Ziceau că nu au nicio treabă cu mine, că nu e nicio problemă, dar evoluțiile lor nu m-au convins.

Chiar regret, trebuia mai repede să fac schimbări. Ei nu mai au nicio șansă. Chiar s-a discutat și Matei își va rezilia mâine contractul, a cerut salariul până în vară. E treaba lor, nu mă interesează. E decizia mea. Am zis că după meciul de la Clinceni, vreau să pierd pe mâna mea", a declarat Mircea Rednic,antrenorul 'câinilor roşii', la DigiSport.