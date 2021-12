Rednic infirmă zvonurile: Nu e haos la Dinamo. Poate aşa se vede de afară

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte formaţia Academica Clinceni, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, la Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Ligii I. Antrenorul echipei, Mircea Rednic, a vorbit despre partidă dar şi despre situaţia de la club.

Rednic a menţionat că Dinamo poate câştiga 12 puncte în ultimele 4 partide şi a explicat că din punct de vedere financiar la club "nu este haos". "Eu mi-aş dori să luăm 12 puncte din ultimele 4 etape, dar trebuie să îl câştigăm pe ăsta mai întâi, e primul şi e cel mai important. Teoretic se poate, pentru că nu jucăm cu echipe din primele 6 locuri. Nu e haos la Dinamo. De când s-a intrat în insolvenţă lucrurile sunt normale legat de problema financiară. S-a aprobat şi planul de reorganizare. Deci nu e haos cum spun unii, poate aşa se vede de afară", a spus el.

"Trebuie să câştigăm"



"Trebuie să câştigăm, altă alternativă nu avem. Am văzut jocurile celor de la Clinceni şi am observat lucruri bune de când a venit Ionuţ Chirilă. E o echipă care joacă, are curaj, porneşte construcţia de la portar... a avut momente bune în unele jocuri, dar rezultatele nu au fost pe măsură. Trebuie să intrăm concentraţi, să ne respectăm adversarul, pentru că nu e vorba despre locul din clasament sau de problemele pe care le au ei. Dacă îi respectăm şi rezultatul va veni.

Nu pot să îmi permit ca Dan Petrescu să spun 'ce mare echipă e'... pentru că una e să fii pe primul loc şi să joci cu ultima clasată şi alta e să fii aproape de cei cu care joci. Pentru că atunci când joci cu o echipă care nu e pe o poziţie bună jucătorii au tendinţa să se relaxeze şi totdeauna au fost surprize. Dar la noi nu e cazul, suntem într-o situaţie delicată şi avem nevoie ca de aer de puncte. E clar că o victorie ar schimba multe... se tot spune că din august nu a mai câştigat Dinamo. Ar fi bine şi ca moral, ar fi şi o satisfacţie... pentru că şi în ultimele meciuri pierdute am fost foarte aproape. Iar o victorie ar fi bună pentru toată lumea, inclusiv pentru antrenor", a afirmat el, potrivit Agerpres.