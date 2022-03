Recomandările lui Nicu Bocancea, master florist internațional, de 8 martie. Tipuri de buchete pentru mame, soții, iubite, fiice, colege și învățătoare

Lalele multicolore cu bulb in vase transparente, anemone rosii sau trandafiri in cutii decorative, aranjamente din frezii sau zambile parfumate si colorate, buchete mici din flori de primavara galbene, albastre sau variate cromatic, “imbogatite” cu ramuri de maslin care aduc pe langa dragoste, respect si frumusete si o urare de pace sunt parte din recomandarile lui Nicu Bocancea, master florist international, pentru cadoul de 8 martie, cand se sarbatoreste ziua femeii si ziua mamei.

“In ciuda vremii de afara si a vremurilor tulburi pe care le traversam, este primavara, este ziua femeii si ne pregatim intens cu cele mai frumoase aranjamente si daruri florale pentru a sarbatori cele mai importante fiinte din vietile noastre: mamele, sotiile, fiicele, surorile, invatatoarele sau profesoarele. Pentru fiecare doamna, avem aranjamente personalizate sau recomandari care sa faca alegerea domnilor mai usoara”, spune Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist roman, pe plan international.

Nicu Bocancea si echipa sa de floristi lucreaza de cateva zile ca intr-un adevarat atelier al primaverii si aduc recomandari clare pentru cei nehotarati sau depasiti de lista de doamne diverse pe care trebuie sa le cadoriseasca:

Pentru mame

Cutii elegante cu trandafiri rosii sau cu anemone proaspete si regale care sut gata sa infrumuseteze orice spatiu. Nu mai au nevoie de vaza sau suport, sunt elegante, frumos aranjate in cutii decorative care se potrivesc si infrumuseteaza orice spatiu

Pentru sotii sau iubite

Lalele cu bulb multicolore sau in nuanta preferata, asezate in vase transparente. Sunt transparente, proaspete, colorate si rezistente in timp

Pentru fiice

Buchete proaspete, micute, rotunde asemeni unor bijuerii si extrem de parfumate din frezii sau zambile in toate nuantele lor preferate: roz, mov, alb, galben

Pentru invatatoare sau profesoare

Aranjamente mixte, generoase, din flori diverse trandafiri, lisianthus si ramuri de maslin

Pentru prietene, colege

Buchetele vesele din felurite flori de primavara, micute, colorate care sa te faca sa zambesti de la prima vedere

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News