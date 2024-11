Reacții din România după ce Donald Trump a recâștigat America

UPDATE 12:00: Elena Lasconi a reacționat: ”Statele Unite și-au ales președintele, după o cursă electorală care a ținut cu sufletul la gură nu doar americanii, ci o întreagă planetă. Felicitări președintelui Donald Trump. După victoria lui Donald Trump, România va rămâne partenerul de încredere al SUA și sunt pregătită să lucrăm împreună, pentru prosperitate și securitate. Acum, aici, România are șansa pe 24 noiembrie să se desprindă, după 35 de ani, de un sistem corupt care ne-a sărăcit pe toți. Este un adevăr indubitabil că sunt singurul candidat la prezidențiale care poate scăpa România de eticheta de țară săracă și coruptă, singurul care va sta în fața partenerilor străini drept și nu drepți!România poate lăsa în urmă pe 24 noiembrie vechiul mod de a face politică, se poate desprinde de politicienii vechiului sistem corupt și poate scrie o filă de istorie pe măsura potențialului său.Programul meu de țară le oferă mai multă independență financiară oamenilor care muncesc, bani în plus în buzunar pentru mamele care lucrează, mai multă libertate de a alege tinerilor la început de drum, dar și respect pentru seniori. Doar uniți, fără dezbinare, putem să facem țara noastră o țară care să conteze. În care să se trăiască bine și la care și alții să se uite cu respect. Avem nevoie de o schimbare pe bune, pentru că România merită mai mult. Soluțiile politice din ultimii ani, din lumea democrată, nu au acoperit nevoile celor mulți, iar ignorarea celor mulți dă naștere întotdeauna unei contrareacții, unor rezultate imprevizibile. De acum înainte, o Românie prosperă pentru toți, nu doar pentru unii!”.

UPDATE 11.30: Mircea Geaonă a publicat un mesaj de felicitare: ”Îl felicit pe Donald Trump pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din Statele Unite!Aștept să reluăm colaborarea avuta în cadrul NATO, în timpul primului său mandat, și să ducem parteneriatul strategic româno-american la următorul nivel, cel de adevărată alianță politică, strategică și tehnologică. Sunt convins cǎ schimbările profunde în politica internă și externă, anunțate de noua Administrație Trump-Vance, vor continua să privilegieze relația transatlantică și alianțele Americii în Europa și în lume”.

”Îl felicit pe președintele Donald Trump pentru realegerea sa și îi urez succes lui și Statelor Unite ale Americii. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a întări Parteneriatul nostru Strategic. Mă voi asigura că puternica noastră cooperare cu SUA se va dezvolta, mai ales acum, în vremuri de criză, când România și întreaga lume liberă se confruntă cu multiple amenințări. Siguranța și securitatea României sunt prioritatea mea! Dumnezeu să binecuvânteze România! God bless USA!” a notat Nicolae Ciucă, președintele și candidatul PNL la prezidențiale, pe Facebook.

”Felicitări președintelui Trump pentru această victorie istorică! Sunt convins că vom lucra împreună pentru întărirea relațiilor transatlantice și pentru a duce la un nou nivel Parteneriatul nostru Strategic, căruia îi vom adăuga o dimensiune economică mult mai puternică. Leadershipul președintelui Trump va asigura pacea, securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri!” a scris Marcel Ciolacu, președintele și candidatul PSD la prezidențiale, pe aceeași rețea socială.

”Congratulations, president-elect @realDonaldTrump, for your victory! #Romania is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint - efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests” a notat președintele Klaus Iohannis, pe X. (trad. Felicitări, preşedinte ales Donald Trump, pentru victoria ta! România este un aliat strategic puternic şi angajat al SUA. Prin eforturile noastre comune vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, cât şi nu numai, apărând interesele noastre comune).

”Cum a câștigat Trump în State, vom câștiga și noi pe 8 decembrie. Implicați-vă” a fost apelul lui George Simion, liderul și candidatul AUR la prezidențiale. ”Donald Trump a câştigat! E o victorie a patrioţilor, în faţa globaliştilor. Mă aştept ca toată ideologia asta neomarxistă, woke, transumanistă, să se oprească acolo şi să fim lăsaţi în pace. Avem alegeri importate în România. Putem şi în România” susține el.

”Felicitări președintelui Donald Trump pentru câștigarea unui nou mandat! În acest context global complex, interesele României și ale Statelor Unite coincid mai mult ca oricând, mai ales în fața crizei ucrainene și a situației tensionate din Orientul Mijlociu. Împreună, putem continua să fortificăm parteneriatul nostru strategic, lucrând pentru stabilitate și securitate în regiune. România rămâne un aliat ferm al SUA, iar acest mandat reprezintă o oportunitate de a ne consolida colaborarea” a notat Cristian Diaconescu, candidat la alegerile prezidențiale.

