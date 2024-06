Reacția lui Toni Greblă, după ce Clotilde Armand i-a cerut demisia. "Absolut iresponsabile"!

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă îi răspunde primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, candidat din partea Alianţei Dreapta Unită la alegerile din 9 iunie, după ce aceasta a anunţat că va depune plângere penală împotriva sa.

Întrebat despre faptul că i-a fost cerută demisia de către USR după scandalul sacilor cu voturi, Toni Greblă a declarat la Antena 3 CNN: "E o declarație politicianistă și eu nu vreau să comentez în niciun mod. Vreau să spun despre organizarea pe care am făcut-o și organizarea, în afară de acest tronson, de care am avut teamă de la început din cauza faptului că unele autorități locale din țară sunt absolut iresponsabile și au permis astfel de spații pentru desfășurarea numărării voturilor, astfel încât vedeți cât s-a întârziat procesul și cât de mult au suferit. Nu Autoritatea Electorală Permanentă din păcate are obligația să pună la dispoziție aceste spații".

Acuzațiile lui Clotilde Armand

Reacția preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, vine după ce Clotilde Armand l-a acuzat pentru "modul defectuos" de organizare a alegerilor locale şi europarlamentare şi instigare la fals, asta deși organizarea spațiului pentru numărarea voturilor de la Sectorul 1, acolo unde a fost un adevărat scandal deoarece oamenii au fost nevoiți să stea peste 30 de ore cu sacii cu voturi în stradă, era responsabilitatea primăriei pe care o conduce.



"Voi depune plângere penală împotriva președintelui AEP, Toni Greblă pentru modul defectuos de organizare al alegerilor locale și europarlamentare și instigare la fals. (...) Președintele AEP, Toni Greblă, trebuie să-și asume că nu a fost în stare să organizeze aceste alegeri și să-și depună demisia", a scris edilul Armand, marţi, pe Facebook.

Toni Greblă anunță că va exista turul doi al alegerilor în două comune

Totodată, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a anunțat că va exista turul doi al alegerilor în două comune.

"Vă mai dau încă o știre, vom avea în mod sigur, cel puțin la momentul actual, două reluări, de tur doi să zic așa, de alegeri, în două comune, una din Mureș, una din Alba, în care este panotaj", a mai spus Toni Greblă la Antena 3 CNN.

Cât despre Costinești, acesta a spus: "La Costinești deocamdată nu pare a fi, dar sunt în contestații, numărări, pentru că e o diferență de un vot și toți contestă pe acel vot, dar în cele două situația este clară - vom organiza între primii doi un al doilea tur peste două săptămâni".

