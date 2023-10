Război în Israel: De ce zboară TAROM dacă alte companii și-au anulat zborurile? Există un risc ca rachetele să lovească aeronave aflate în zbor?

„Securitatea și siguranța dvs. sunt prioritatea mea absoluta. În spațiile online specifice companiei au fost ridicate întrebări legitime vizavi de aceasta operare, la care voi răspunde punctual”, a zis Cătălin Prunariu (TAROM).



Este război în Israel?

Aceasta este mai mult o întrebare politica, având in vedere ca statul Israel este in conflict de când a fost înființat și evenimente similare cu cele de ieri, dar la o scara mai redusă, au loc în Israel aproape tot timpul iar operarea a continuat permanent. Ce a diferit de data aceasta a fost polivalenta atacurilor, având in vedere ca a fost o acțiune coordonata sol, aer, mare, dar ele au rămas localizate in aceleași coordonate geografice ca și in dățile trecute. Din experiența anterioară știm ca atunci când au existat amenințări directe asupra aeroportului, acesta a fost temporar închis. De data aceasta a rămas deschis, suntem in legătură permanentă cu autoritățile israeliene, pentru a anticipa orice escaladare a riscului.

Trebuie înțeles ca declarațiile publice și televizate au de cele mai multe ori rolul de a influența politic anumite decizii și ca in evaluarea riscurilor contează aspectele tehnice și realitatea efectivă, nu cea proiectata public pentru a manipula emoții.



Suntem asigurați dacă zburăm la Tel Aviv?

Da, suntem asigurați, atât echipajele cât și pasagerii și aeronavele. Contractul de asigurare exclude anumite zone geografice iar Israelul nu se află pe lista țărilor excluse. In țările incluse in poliță sunt acoperite riscul de război, invazii, ostilități armate, etc…. Echipajele sunt acoperite pentru aceleași riscuri, daca nu participa din proprie inițiativa la actele de război. Menționez ca efectuarea misiunilor de zbor nu este considerată participare din proprie inițiativă. De asemenea atunci când un conflict degenerează in război, asiguratorul retrage imediat dreptul de operare in zona respectiva. Am reconfirmat cu asiguratorul și acesta considera in continuare ca situația din Israel nu reprezintă un risc escaladat fata de lunile și anii anteriori și operarea poate continua normal. .

Dacă se închide aeroportul când avioanele sunt acolo, ce suport avem?

Amabasada și consulatele din Israel au personal prezent pe aeroport și sunt pregătite sa asigure orice suport este necesar pentru echipajele TAROM care sunt la Tel Aviv. Mentinem un contact permanent cu ei, atât pentru evaluarea situației in timp real cât și pentru asigurarea suportului.



Avem aprobare de la UE să zburăm în Israel în aceste condiții?

EASA nu a emis o restricție de operare pentru Israel, motiv pentru care nu este necesară obținerea unei derogări pentru operare. De altfel nici o autoritate nu a emis restricții de operare ci doar au fost emise NOTAM-uri prin care se semnala o atenție mărită in planificarea zborurilor spre/dinspre Israel. Ieri Autoritatea Aeronautica din Israel a notificat faptul ca suspenda pre-planificarea SID-urilor și le va aloca dinamic in funcție de evoluția situației, dar de astăzi aceasta suspendare a fost anulată și se operează normal.



Există un risc ca rachetele lansate ieri să lovească aeronave aflate în zbor?

Acest risc exista daca traiectoria rachetelor se intersectează cu cea a aeronavelor. Rachetele lansate din Gaza sunt nedirijate și nu au capacități de interceptare, cu alte cuvinte sunt obuze cu propulsie. Din operarea anterioară știm ca dispatcherii de trafic aerian gestionează foarte bine acest risc și nu permit intrarea in spațiul aerian, atunci cand apare chiar și marginal. In aceste condiții riscul de coliziune intre aeronave și rachete este minim spre nul și putem intra in multe detalii tehnice care sa demonstreze acest lucru, iar aceste detalii și analize provin din zona specialiștilor in domeniu, dar esențial este sa știm ca este unul din cele mai mici riscuri, poate mai mic decât riscul ca un glonț rătăcit sa lovească un avion la Beirut.



De ce nu poate face armata zborurile de repartriere?

Tehnic, zborurile suplimentare nu sunt zboruri de repatriere sau evacuare ci zboruri charter, cu pasageri plătitori. Ele au fost puse la dispoziție pentru a exploata o oportunitate comercială, atât de necesară companiei. Atât timp cât granițele statului Israel sunt deschise, aeroportul este deschis pentru operare, majoritatea țării funcționează aproape normal și nu exista un conflict armat generalizat, nu este vorba de o evacuare sau repatriere in sensul pur și nici nu este justificată legal folosirea forțelor aeriene.



De ce zburăm când alte companii și-au anulat zborurile?

Fiecare companie își face propria analiza de risc si decide in consecință, dar in afara de analiza de risc exista și aspectul comercial care dirijează deciziile. Multe zboruri sunt anulate din lipsa de pasageri, insa alte zboruri continua normal. United Airlines, Cathay, Aegean, Ryan Air, Easy Jet, Fly Dubai, Emirates, etc. operează in continuare. Intenționat nu am pus companiile israeliene, având in vedere ca ele pot opera și din considerente politice, deși analiza lor de risc este de obicei excelenta.



Sper ca răspunsurile la aceste întrebări au mai atenuat din îngrijorările dumneavoastră și au mai clarificat situația. În orice moment conflictul escaladează și ajunge in apropiere de Tel Aviv, voi iniția suspendarea temporara a zborurilor pana când operarea va putea fi reluata in siguranță, a transmis Cătălin Prunariu.

