Război hibrid total. Semnal de alarmă din Republica Moldova pentru România: Rusia nu se va opri aici!

Totodată, Anatol Șalaru a spus și ce se poate face pentru a contracara războiul hibrid al Rusiei.

”Oamenii sunt nemulțumiți de impozitele mari pe care le plătesc pentru salariu, de calitatea funcționarilor publici, de justiția din România și trebuie să se înceapă cu ceva, fiindcă altfel la alegerile repetate, care vor avea loc la anul, s-ar putea să avem iar o surpriză. Să spunem că am pierdut o jumătate de an degeaba, când am fi putut face multe schimbări. Oamenii trebuie să vadă că această clasă politică le-a înțeles semnalul, mesajul pe care l-au transmis la alegeri. Oamenii trebuie să vadă că îi pasă clasei politice. Exact același lucru îl așteaptă și cei din Republica Moldova, deoarece anul viitor vor avea loc alegeri parlamentare și dacă PAS va pierde aceste alegeri putem considera că Rusia a câștigat războiul din Republica Moldova”, a spus Anatol Șalaru.

”Iar Rusia nu se va opri aici...!”

”Iar Rusia nu se va opri aici! Rusia nu va înceta să finanțeze și să susțină, implementeze noi metode de destabilizare a situației atât din România, cât și din Republica Moldova și colaborarea dintre cei care se ocupă de combaterea războiului hibrid din cele două țări trebuie să fie foarte apropiată. Spunea un ambasador că împotriva războiului hibrid trebuie să lupți cu metode hibride, trebuie să ai centre de propagandă, de contra-propagandă. Nu poți să lași în grija unor televiziuni care turează la maximum motoarele și încep să spună că Uitați-vă că ne așteaptă un dezastru. Prețurile s-au mărit de n ori, că e dezastru, că suntem pe marginea prăpastiei, suntem în criză și ăștia nu sunt capabili de nimic. Uitați-vă ce ni se spune la televizor! Deci, este nevoie de o nouă strategie, care să analizeze situația și să nu permită deraierea României”, a spus Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, în emisiunea Rezist, de la DC News și DC News TV, moderată de Oana Stănciulescu.

