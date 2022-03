Raed Arafat - Dezinformarea este o armă a altora. Noi trebuie să o combatem

"Nimeni nu a pus problema de a cenzura, nimeni nu a pus problema că noi vom închide entităţi de media sau de social media sau aşa mai departe. (...) Vedem foarte bine ce pot să facă dezinformările şi ce poate să facă o ştire virală pe social media care este mincinoasă. Dacă o prinzi la începutul ei, mult mai bine o combaţi, decât să o prinzi când a devenit virală peste tot şi când pe lume nu o mai interesează ce mai scrii tu şi ce mai răspunzi tu", a spus Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

"Monitorizarea şi răspunsul la chestiuni intenţionat dezinformatoare, este o datorie a statului"



"Sunt directive europene în acest sens. Faptul că o entitate media a ieşit cu un 'fake' că noi vrem să cenzurăm şi s-a interpretat aşa şi mulţi au început 'cenzură! cenzură!, cenzură!', să îmi arate cineva unde scrie că noi vom închide pe cineva. Oricum, nici nu avem uneltele. Singurele momente în care poţi să faci aşa ceva este în stare de urgenţă. Noi nu avem stare de urgenţă, nici nu prevedem o stare de urgenţă şi nu avem nicio unealtă în acest sens", a precizat Arafat.



Secretarul de stat a explicat că grupul care se va ocupa de aceste dezinformări va reprezenta o colaborare între mai multe entităţi şi nu va exista un şef al acestui grup.





Pentru a preveni crearea de panică prin răspândirea de informaţii false, autorităţile trebuie să intervină în timp rapid

"Iar acest lucru se face cu informaţii la care publicul să aibă acces în timp real şi concret. Răspunsul autorităţilor nu este cenzură, nu este limitarea dreptului la informare sau la liberă exprimare, ci dimpotrivă, asigurarea unui canal de comunicare în timp real între cetăţeni, între opinia publică şi sursele oficiale de ştiri, care sunt datoare să prezinte poziţia autorităţilor de fiecare dată când în spaţiul public apar semne de întrebare în legătură cu diverse domenii, cu respectarea, aşadar, a dreptului de liberă exprimare şi, bineînţeles, responsabilităţilor pe care autorităţile le au în comunicarea cu cetăţenii", a mai spus Cărbunaru.

Raed Arafat a adăugat că, în aceste momente, dezinformarea poate reprezenta o armă

"O armă a altora. Noi trebuie să o combatem. Ca să o combatem, trebuie să ştim de ea. Circulă foarte multe chestii în spaţiul online, în spaţiul public şi este normal să ştim, ca să putem să reacţionăm şi să răspundem cu punctul nostru de vedere.

Noi nu am trecut la închiderea unor portaluri sau alte chestii, dar vedeţi în lume deja s-au luat unele măsuri, chiar de ţări foarte democratice. Noi nici nu am luat, nici nu am recomandat, (...) dar o armă care este folosită în aceste momente, care este arma dezinformării şi a manipulării, trebuie să aibă răspuns imediat, ca să putem să oprim orice posibilitate de a impacta negativ societatea şi instituţiile care deservesc oamenii", a afirmat Arafat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News