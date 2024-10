Oprea dezvăluie cauza plecărilor voluntare de la Dacia. Un fenomen care arată de ce e important portofoliul Roxanei Mânzatu

Joi, 10 octombrie 2024, începând cu ora 12:00, Radu Ștefan Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a fost invitat la emisiunea „Ce Se Întâmplă”, moderată de Răzvan Dumitrescu.

Ediția aceasta a fost transmisă live pe DCNews, DCNewsTV și DC Business, precum și pe paginile de Facebook și Youtube DCNews. Înregistrarea poate fi accesată pe canalele online menționate.

Printre multiple teme de interes, ministrul a vorbit despre plecările de la Dacia. Producătorul român de automobile, Dacia, care face parte din grupul francez Renault, a lansat un program pentru disponibilizări voluntare. Aproximativ 600 de solicitări de plecare au fost înregistrate, dar conducerea a dat undă verde doar pentru o jumătate din acestea.

„Nu aprobăm orice cerere de plecare, este la latitudinea șefilor de departamente să aprobe sau nu”, a precizat directorul general Dacia, Mihai Bordeanu.

Dacia a stabilit ca termen limită pentru programul de plecări voluntare data de 1 octombrie. Angajații care doresc să beneficieze de sumele compensatorii au putut depune cererile în intervalul 9-20 septembrie. Cei care vor fi acceptați în program vor primi indemnizațiile de concediere împreună cu lichidarea pentru luna septembrie. Constructorul auto din Mioveni intenționează să reducă numărul angajaților în departamentele care trec la automatizare și digitalizare.

“La Dacia este următorul fenomen. Am vorbit cu ei și mi-au spus mai multe. Vorbim despre 300 de locuri de muncă, pentru că am făcut investiții în anumite activități, nu știu câte pot să spun din ce mi-au zis ei. Totuși, cred că este vorba despre vopsitorie, din ce am citit în presă. În schimb ceea ce nu s-a spus, e că au nevoie de 100 de locuri noi de muncă în zona de cercetare și dezvoltare. Este un fenomen în care anumite locuri de muncă se schimbă. Apropo de chestiunea aceasta, de aceea portofoliul pe care Roxana Mînzatu îl are ca Vicepreședinte Executiv și Comisar este atât de important. Noi am bagatelizat în România chestiunea spunând că nu e importantă. Dacă ne uităm în raportul Draghi vedem că unul dintre pilonii pe care se bazează competitivitatea companiilor UE este partea de calificare a forței de muncă. Asta face Roxana Mînzatu și lucrurile acestea vor fi foarte importante și pentru România. Bugetul este foarte mare în zona aceasta. Dacă reușim să recalificăm locurile de muncă pentru domeniile care au competitivitate, și vă dadeam exemplul de la Dacia, că au nevoie de 100 de noi locuri de muncă în zona de dezvoltare și cercetare, trebuie să poți să-i pregătești pe oameni pentru schimbarea unor meserii la un anumit moment.

