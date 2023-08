Radu Mihail, senator USR, acuzații care riscau să inflameze diaspora. Realitatea e pe dos: Indicat eră să mă contactați. Ar fi fost mult mai aproape de adevăr comunicatul dumneavoastră!

Anul trecut, a avut loc la Brașov „Conferința Diaspora - Importanţa învăţării limbii române în străinătate”, eveniment ce a reunit actori guvernamentali, reprezentanți ai Parlamentului, ai diplomației românești, specialiști în domeniul educației, asociații românești din diaspora. Pe 2 august 2023, ar fi trebuit să aibă loc cea de-a doua ediție a Conferinței, care însă a fost anulată.

De ce? Parlamentarul USR de diaspora Radu Mihail a zis că „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a abandonat Conferința Diaspora. Nu li se pare importantă. Așa arată guvernarea PSD-PNL. DRP are datoria să ne comunice în mod public motivele pentru care nu a mai finanțat ediția de anul acesta. Oare pentru că peisajul finanțărilor de la DRP este unul pestriț, fără cap și fără coadă? Oare pentru că DRP doar mimează interesul pentru Diaspora? I-am transmis o interpelare domnului Gheorghe Cârciu, prin care i-am solicitat explicații în legătură cu anularea Conferinței”.

Caludia Puiu, președinta Centrului Franco-Român de Cooperare Economică și Culturală, a spus că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu este responsabil pentru anularea conferinței. Din contră! Claudia Puiu spune că DRP ar fi asigurat fondurile necesare desfășurării evenimentului, dacă ar fi fost cazul.

„Centrul Franco-Român de Cooperare Economică și Culturala din Bordeaux a fost ong-ul din diaspora care a organizat asemenea conferința, anul trecut, in august. Anul acesta, in ianuarie 2023, am avut mai multe reuniuni cu partenerii din întreaga diaspora și i-am informat ca organizarea unui asemenea eveniment necesita extrem de multă capacitate umană la fata locului, precum și un surplus de resurse financiare, dar colegii noștri din diaspora n-au putut sa ajute, și ne-au transmis ca, in mare parte, luna august este destinată vacantei cu familiei și ong-urile gestionate de ei n-au posibilitatea unei posibile contributii financiare.

Având in vedere răspunsurile partenerilor, echipa Centrului din Bordeaux a decis sa șteargă de pe lista obiectivelor propuse spre finanțare. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este organismul care a finanțat anul trecut aceasta conferinta și suntem siguri ca, și anul acesta, ar fi acționat pozitiv, dar, in condițiile in care asociațiile din diaspora n-au solicitat, in cererile depuse, organizarea unui asemenea eveniment, este absolut normal sa nu se aloce asemenea finanțare, tocmai pentru ca nu s-a solicitat.

Un organism de stat nu poate acorda mai mult decât se cere - este un principiu general. Conferința nu este importanta pentru diaspora, tocmai pentru ca in șirul de reuniuni pe care l-am avut cu asociațiile partenere s-a probat faptul ca nu este un eveniment pentru care sa-ți sacrifici timpul si un minim de resurse. Va mulțumesc pentru înțelegere! PS: indicat era sa ma contactați. Ar fi fost mult mai aproape de adevăr comunicatul dumneavoastră!”, a zis Claudia Puiu.

Parlamentarul USR de diaspora Radu Mihail a trimis interpelare pe email, neștiind, probabil, că în timpul vacanțelor parlamentare, potrivit regulamentului, nu se trimit interpelări, ci doar întrebări.

