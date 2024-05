Radu Leca: Degeaba vă duceți copilul la cel mai mare psiholog și îi spuneți „să-l repare", când voi nu aveți nicio conexiune cu copilul / Cine are, de fapt, nevoie de terapie / video

Radu Leca a subliniat importanța prioritizării copilului în viața de zi cu zi, ceea ce implică sacrificii personale pentru a petrece mai mult timp cu copiii și a le oferi atenția necesară. Acesta este de părere că părinții trebuie să își asume responsabilitatea și să se transforme pentru a deveni părinți buni, capabili să își susțină copiii în dezvoltarea lor. El argumentează că, adesea, nu copiii au nevoie de terapie, ci părinții.

„Decalogul părinților" a apărut acum mulți ani, l-am scris în urmă cu mulți ani, și el conține acolo toată furia mea, atât a specialistului, cât și a tatălui, care a generat 10 puncte de care, dacă țineți seama, veți avea copii fericiți.

Dar în afară existenței acestui decalog al părinților, noi avem nevoie să instituim o regulă foarte simplă: copilul contează. Acest CC – „copilul contează", te duce într-o zonă de mai puțină libertate a ta. Nu te mai duci la unghiuțe, le faci acasă. Nu te mai duci cu mașina la spălat de două-trei ori pe lună, singur, îți iei și copilul cu tine. Nu mai mergeți singuri la film, mergeți împreună cu copilul. Nu mai ieșiți seara în oraș, ieșiți cu copilul la plimbare pe biciclete. Ți se schimbă viață!

Această accepțiune a schimbării vieții te va duce într-o zonă în care ți se va spune în felul următor: „Ce sunt eu?”, „Un părinte”, „De care?” „Bun” (...) Acum apare părintele bun care încearcă să găsească o soluție pentru toți ceilalți părinți, care nu au fost niciodată părinți și nu vor putea să fie părinți îndeajuns de buni încât să nu-și facă copiii să sufere.

Părintele bun vine și vă spune așa: „Treziți-vă! Aveți acasă niște plante care trebuie să fie transformate în plante roditoare". Rodul lor este reprezentat de rezultatele excepționale pe care un copil le are. Degeaba vă duceți copilul la cel mai mare psiholog, spunându-i: „Ia-l și repara-l!”, când voi nu aveți nicio conexiune cu copilul. Psihologul ce să repare? Că, în mod uzual, nu copiii au nevoie de terapie, ci părinții. Ăsta e adevărul!", a spus Radu Leca.

„Am salvat unul, dar mai sunt milioane"

Radu Leca a povestit o întâmplare recentă în care o femeie l-a contactat pentru terapie în numele fiicei sale. După o discuție cu fiica, psihologul a concluzionat că aceasta nu avea nevoie de terapie, dar mama ei da.

„Chiar de curând am primit un telefon în care o doamna mi-a spus: „Fiica mea dorește să vină la terapie”. După aproape o oră de vorbit cu domnișoara, i-am spus: „Stimată domnișoară, nu aveți nevoie de niciun fel de terapie, în schimb, mama dumneavoastră, cu cea mai mare bucurie".

M-a sunat mama și mi-a spus: „Am înțeles că am nevoie de terapie”. Zic: „Eu nu am zis niciodată chestia asta, dar sincer dacă doriți, cu cea mai mare bucurie". „Fiica mea mi-a spus că am nevoie de terapie”. „Dacă v-a spus și copilul că aveți nevoie de terapie, eu va aștept din tot sufletul”.

Am salvat unul, dar mai sunt milioane.", a spus Radu Leca la emisiunea „Ultrapsihologie", de pe DC News și DC News TV.

