Psihologia prieteniilor între femei. Cum devin aceste relații mai puternice decât cele dintre bărbați, dar și de ce sunt mult mai fragile

Cel puțin aceasta este concluzia la care au ajuns câteva cercetări care confirmă ipoteza lansată de Danielle Bayard Jackson, autoare a cărții „Luptând cu propriile prietenii” (n.r., în engleză: Fighting for Our Friendships: The Science and Art of Conflict and Connection in Women’s Relationships).

Jackson afirmă că prieteniile dintre femei sunt mai apropiate din punct de vedere emoțional decât cele dintre bărbați, deoarece se bazează adesea pe relația unu-la-unu, pe când bărbații tind să se adune în grupuri mai mari, spune ea pentru CNN.

Cu toate acestea, acest tip de relații nu este lipsit de provocări

„Relațiile cu alte femei pot fi un teren minat, știind că în orice moment s-ar putea să dezamăgești, să rănești sau să întreci vreo limită”, scrie Jackson în cartea sa. În calitate de educator în domeniul prieteniilor și „antrenor pentru femei”, Jackson analizează complexitățile relațiilor dintre femei pentru a înțelege fragilitatea acestora și pentru a ajuta femeile să formeze și să mențină prietenii mai sănătoase și mai lungi.

Ce le face pe femei să se simtă apropiate și de ce pot părea aceste relații foarte fragile?

„În studiul cercetărilor despre prieteniile femeilor, am observat că nu conta domeniul pe care îl investigam — antropologie, sociologie, psihologie, sociolingvistică — dar de fiecare dată când era vorba despre diferențele de gen și sociale, observam aceleași trei lucruri ieșind în evidență.

Cele trei lucruri care fac femeile să se simtă foarte apropiate și conectate sunt sprijinul, simetria și secretul, pe care le numesc cele trei afinități ale prieteniei feminine. Acestea sunt și lucrurile care pot face prieteniile noastre să pară fragile”, a transmis autoarea.

Cât de mult contează sprijinul emoțional

„Primul lucru pe care femeile îl caută în prieteniile de același gen este sprijinul emoțional. Sprijinul înseamnă oferirea de ajutor emoțional și acte de solidaritate. Problema este că acest lucru este foarte subiectiv. Și nu adesea articulăm sprijinul de care avem nevoie, deoarece simțim că spunându-l cu voce tare va diminua chimia pe care ar trebui să o avem — ca și cum prietena ta ar trebui să știe ce ai nevoie.

Atunci când întâlnim pe cineva nou — o altă femeie — și aceasta oferă un act de sprijin, chiar și mic, începem să o privim cu ochi favorabili. Acest lucru ne aduce împreună, dar atunci când lipsește, ne poate separa”, a adăugat Jackson.

La ce folosește simetria în relații? Dar secretul?

„Al doilea lucru este ideea de simetrie, care implică sentimentul de egalitarism și reciprocitate într-o prietenie. Cel mai des, femeile se plâng că ele inițiază mai mult sau oferă mai mult decât prietenele lor.

Și, în final, secretul - care nu se referă neapărat la secrete așa cum le-am înțelege cu toții. Se referă la sentimentul că noi doi suntem într-un spațiu exclusiv și ne angajăm în divulgarea reciprocă. Legea prieteniilor feminine este «Îți povestesc ca să povestești».

Aceste trei concepte tind să ne unească. Când o prietenă percepe absența unuia dintre aceste lucruri sau un dezechilibru, acesta este începutul majorității problemelor pe care femeile le au cu prieteniile lor. Poate fi un punct mic de tensiune sau o dizolvare completă a prieteniei”, a explicat americanca.

Cum să nu distrugi relația cu o prietenă

Aceasta a mai explicat și cum un mit poate duce la distrugerea unei relații: „Întărirea fiecărei dintre aceste domenii, în special a sprijinului, sunt modalități prin care poți menține prieteniile cu alte femei. Și trebuie să te obișnuiești să împărtășești ce ai nevoie. Nu diminuează prietenia sau chimia.

În toate celelalte relații, ne așteptăm să comunicăm. Dar în prietenie, este ca și cum am presupune că ar trebui să fie ușor, natural și organic. Și acesta este un mit care poate distruge relațiile”.

