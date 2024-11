Psihiatrul Diaconu: „Nu votez USR la parlamentare. Ce-i aia că dacă iese X, sau Y, faci bagajele și pleci?” A spus și pe cine votează la prezidențiale

„Pe mine ticurile nervoase ale doamnei Lasconi mă lasă rece... Mă lasă rece și tineretul ăsta plăpând, care se isterizează în fața unei conversații pe argumente dar, dacă ar fi să-și apere țara cu arma în mână, ia primul tren către Vest. Mă lasă rece propaganda pro-Vest cu prețul disprețului pentru țara mea. Sunt atâtea lucruri care nu-mi plac la România, sunt atâtea lucruri care nu-mi plac la români (vezi mai sus). Dar nu poți să urli ”uniți” și să ignori că suntem alcătuiți, ca neam, și din vlădică și din opincă, și din olimpic și din analfabet.

Duminică românii sunt chemați, din nou, să iasă la vot. De această dată își vor alege parlamentarii pentru următorul legislativ. De această dată nu votăm oameni, votăm liste de oameni sub sigla unor partide. Iar eu n-am votat, nu votez și nu am să votez USR. Dar dacă tu ai să faci asta, e ok cu mine. Mult mai ok decât e pentru tine, votant USR, că nu sunt de acord cu tine sau că nu-ți împărtășesc credințele. La fel de bine n-am să votez AUR, SOS sau alte partide extremiste.

Eu sunt român. Și când vine vorba de România, ca unul venit în România după ani petrecuți afară, am învățat să o cutreier, să o observ, să o iubesc, și s-o ajut atâta cât pot eu. Nu îmi fac poze cu România. Nu defilez tricolorul românesc cu ostentație. Nici la mână, nici pe ie, nici nu-mi pun chiloți cu tricolor. Cel mult îl port, discret, la piept. Și mi-e de ajuns. Sunt un om care și-a făcut cariera în sănătate lucrând exclusiv în mediul privat. Am tratat și oameni care au afaceri de sute de milioane de Euro, am tratat și oameni care au venit cu trenul de noapte, și pentru care banii de consultație însemnau mult, un efort, un sacrificiu. Nici n-am pretins c-ar fi nedrept că am un preț pentru serviciile mele, nici n-am pretins, punct. Dar când oamenii au crezut că sunt un fel de produs, un breloc pe care și-l cumpără, i-am poftit politicos afară. Pentru că mintea mea nu e de vânzare. Unde respect, aștept respect înapoi. Am suficientă demnitate de sine încât să fi putut discuta și cu prieteni, dar și cu oponenți, sau adversari.

Este important, duminică, pentru fiecare român, să voteze pentru partidul pe care-l consideră potrivit să guverneze în următorul executiv, să legifereze în următorul legislativ. Nu ne apărăm democrația și viitorul dacă ne suim toți în tramvaiul USR. La fel cum nu ne apărăm democrația sau viitorul dacă ne suim toți în căruța AUR. Riscul erupțiilor stridente e că oamenii de bun simț nu se mai duc la vot. Nu-și mai sprijină candidații. CIrcumscripțiile rămân la îndemâna câtorva, și pierdem ceea ce se cheamă REPREZENTATIVITATE. Adică puterea pe care i-o dai unui parlamentar de-a fi fost votat de un număr suficient de oameni. Nu doar statistic, ci și real, autentic.

Ați citit careva agenda partidelor care vă cheamă, duminică, la urne? Puneți mâna și citiți. N-ar trebui să fie doar ”uniți, salvăm, apărăm, vai de noi”. Ce spanac unești salvezi aperi vaideei când te duci în ruralul profund, sau în micul oraș plin de păcănele și servicii de rahat? Există orașe captive. Există orașe moarte de-a dreptul. Există zone largi fără vreo perspectivă în România, și mai există și centrele mari unde toată lumea se înghesuie.

România e toată. Nu-i doar România ta. E și România mea, a lor, inclusiv a celor care nu mai trăiesc în ea. Pentru că România e un vis și o vrere. De va fi ca România să aibă un președinte USR, de îndată ce e președinte nu va mai fi al USR, cât al românilor. Și asta va fi. De va fi ca România să aibă un președinte neafiliat care s-a întâlnit cu un reptilian și nu crede în vaccinuri, de îndată ce e președinte nu va mai fi al marțienilor, cât al românilor. Și asta va fi. Dar soarta de zi cu zi a românilor e dată de Parlament și de Guvern.

De acolo pleacă și strategia economică, de acolo pleacă și investițiile și tot de acolo pleacă și viitorul României în lume. Oricum va fi, și nu este, nu a fost ușor, trebuie să mergem înainte. Ce-i aia că dacă iese X, sau Y, faci bagajele și pleci? Ce-i aia că dacă nu iese lozul tău în plic, sau conduce partidul care nu-ți convine, faci un tantrum? Vrei politică mai pe placul tău? Vrei politici mai aproape de criteriile, de valorile tale? Foarte bine, pune mâna și implică-te.

Icnetele, oftaturile, țipetele și înjurăturile pe rețele sociale nu sunt politică. Și e valabil și pentru votanții lui Lasconi, și pentru votanții lui Georgescu. Am ajuns să alegem un președinte între două fantome digitale. Asta, de fapt, e îngrijorător. Și am ajuns, posibil, să avem două mari forțe digitale în Parlamentul României (funcție de ce va fi duminică), care vor avea în Senat, și la Camera Deputaților, oameni care nu știu, de fapt, parlamentarism.

Și care nu sunt DELOC deosebiți de cei anterior propuși de partidele tradiționale prin mecanismul obișnuit de clică, de clientelism, de - la limită - corupție. Mercenariatul parlamentar distruge țara asta. Multă vorbă, sărăcia omului.Așa că măsurați bine votul și votați. N-am vreo speranță că, ulterior, o să vă trageți parlamentarul de mânecă pentru că știți cum îl cheamă, sau pentru că vă pasă foarte mult. Dar ce frumos ar fi, zic... Ce frumos ar fi”, a scris Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News