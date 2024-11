PSD, acuzat de PNL că va face înțelegeri cu AUR după alegeri. Bogdan Chirieac: Nu sunt viabile, sub nicio formă!

Citește și articolul - ANAF vrea recuperarea banilor încasați de Iohannis din chirii, dar și una dintre case. Bogdan Chirieac: Lucrurile vor fi întârziate, atât poate statul

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acuzațiile aduse de unii șefi din PNL la adresa PSD, conform cărora Partidul Social Democrat și-ar fi infiltrat mai mulți membri pe listele AUR, având intenția de a pregăti ruperea AUR după alegeri și absorbirea unei părți din partidul lui George Simion de către partidul lui Marcel Ciolacu. Potrivit acestui scenariu, Victor Ponta ar urma să conducă PSD, după ce va absorbi o parte din AUR, dar Bogdan Chirieac atenționează asupra faptului că este vorba doar despre "declarații de campanie".

”Nu cred că sunt viabile, sub nicio formă”

”Sunt declarații de campanie. Nu cred că sunt viabile, sub nicio formă. Deci, AUR va obține probabil un scor foarte ridicat la aceste alegeri parlamentare. Cam toate sondajele de opinie îl dau pe domnul George Simion intrând, practic, în turul 2 cu Marcel Ciolacu. George Simion va beneficia și de un vot important în diaspora. Și nu văd absolut niciun motiv, pentru care PSD va intra într-o alianță cu AUR, pentru a-și închide porțile la Bruxelles și la Washington.

AUR a încercat în ultimii ani și, uneori, a reușit să se facă acceptat de lumea occidentală, din care, Slavă Domnului, că facem parte. Probabil că, principala realizare a AUR, este să fie acceptat în grupul ECR, în Parlamentul European, în Grupul Europenilor Conservatori și Reformatori, alături de doamna Giorgia Meloni. Însă AUR are în continuare mult de lucru. PSD nu va face alianță cu AUR, sub nicio formă”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

USR, înțelegeri cu AUR și PSD pe plan local?

Întrebat dacă reziștii de la USR au înțelegeri în teritoriu cu PSD, Bogdan Chirieac a spus:

”Or avea! Am înțeles faptul că USR are înțelegeri în teritoriu și cu AUR. Deci, în alegerile locale este altceva. S-ar putea să avem o astfel de alianță PSD - PNL cu 3 consilieri de la AUR, dacă nu sunt 5 de la PMP, să vedem. Pe plan local este altceva, dar la nivel central nu văd niciun fel de alianță între PSD sau PNL, ar fi în aceeași situație, cu partidul suveranist numit AUR”.

Reamintim că Biroul Electoral Central pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2024 (BEC) a încheiat procesul-verbal privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru alegerile parlamentare, 31 de partide şi alianţe şi 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale urmând să participe la scrutinul din 1 decembrie. Campania electorală pentru alegerile parlamentare se încheie la data de 30 noiembrie, la ora 7:00.

În Camera Deputaţilor sunt în prezent 330 de parlamentari, iar la Senat, 136. În această perioadă se desfăşoară şi campania prezidenţială.

