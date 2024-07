Protestul contabililor. Bogdan Chirieac: Guvernul a făcut totul împotriva mediului privat

Patronatul Antreprenorilor Contabili din România (PACR) a organizat, luni, în Piața Victoriei din Capitală un protest prin care vrea să atrage atenția asupra climatului economic marcat de „haos legislativ și incertitudine fiscală”. Patronatul solicită schimbări fundamentale în politica fiscală din România.

"În acest moment, Statul Român este cea mai mare vulnerabilitate la adresa românilor. România a rămas pe linia de plutire în vremuri de pandemie, criză energetică și război datorită mediului privat care are niște performanțe incredibile. A crescut PIB-ul și am depășit toate statele de pe flancul estic.

Cel care în fiecare lună inventează ceva împotriva mediului privat este Ministerul de Finanțe. Și, atenție, totul este aprobat de Guvernul României. S-au inventat noi aberații, e-TVA-ul și alte lucruri. Evaziunea fiscală nu o fac cei care dau factură, ci cei care nu dau factură. Toate apelurile mediului privat au fost neauzite de către Guvern.

S-au majorat aberant taxele și impozitele. România era hub de IT, acum companiile dau oameni afară. Au majorat salariul minim iar companiile de low vor să plece, totul este făcut împotriva mediului privat. Dacă am fi conspiraționiști, am spune că undeva la Ministerul de Finanțe și-a "băgat coada" Moscova și vrea să fure economia României.", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

În cursul zilei de duminică, PACR a anunțat deschiderea unei căi de dialog direct cu reprezentanții Premierului și ai Ministerului Finanțelor. O delegație a protestatarilor va fi primită luni la discuții, într-o încercare de a găsi soluții pentru problemele ridicate. Protestul contabililor și economiștilor este, de asemenea, susținut și de alte organizații importante, inclusiv Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), Patronatul Medicilor de Familie și OFA UGIR.

Organizația critică în mod special haosul legislativ creat și lipsa de predictibilitate în domeniul fiscal, care afectează în mod negativ mediul de afaceri și stabilitatea economică a României. Contabilii și economiștii cer măsuri clare și coerente pentru a îmbunătăți cadrul legislativ și cel fiscal, susținând că actuala incertitudine descurajează investițiile și afectează negativ activitatea companiilor.

Participanții la protest speră ca autoritățile competente să răspundă pozitiv cererilor lor și să inițieze reforme necesare pentru a stabiliza și clarifica legislația fiscală. Dialogul cu reprezentanții guvernului este văzut ca un prim pas important în acest proces.

