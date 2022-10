Proteste în Germania. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere ajutor în fața prețurilor mari la energie. "Guvernul distribuie fondurile cu stropitoarea"

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă sâmbătă în şase oraşe din Germania, transmite Agerpres. Oamenii au cerut o distribuire mai corectă a fondurilor guvernamentale mobilizate în răspuns la creşterea preţurilor la energie şi a costului vieţii, relatează Reuters.



La Berlin, Dusseldorf, Hanovra, Stuttgart, Dresda şi Frankfurt pe Main, protestatarii au mărşăluit purtând pancarte cu solicitări de la reducerea inflaţiei până la renunţarea la energia nucleară şi majorarea subvenţiilor la energie pentru cei săraci.

"Guvernul face multe, dar distribuie fondurile cu stropitoarea"





Potrivit Greenpeace, unul dintre organizatori, circa 24.000 de oameni au participat la aceste marşuri, în timp ce poliţia a evocat cifra de 1800 de protestatari reuniţi la Berlin.



"Vrem să arătăm că avem nevoie urgentă de o asistenţă financiară pentru cetăţeni care să fie echilibrată sub aspect social. Guvernul face multe, dar distribuie fondurile cu stropitoarea. Oamenii cu venituri mai mici au nevoie de mai mult sprijin decât cei înstăriţi", a subliniat Andrea Kocsis, vicepreşedintă a unuia dintre sindicatele care au organizat protestele.



"Consider că ar fi mai bine dacă am distribui într-un mod mai corect. Sunt milionari care spun că vor să plătească impozite mai mari. Nu văd să se întâmple nimic pe acest front", a remarcat Ulrich Franz, unul dintre protestatarii de la Berlin.

Parlamentul german, pachet de sprijin în sumă de 200 miliarde de euro





Protestul s-a desfăşurat după ce vineri parlamentul german a aprobat un pachet de sprijin în sumă de 200 miliarde de euro menit să protejeze companiile şi gospodăriile de impactul creşterii explozive a preţurilor la energie, care a făcut ca în septembrie inflaţia să atingă cel mai ridicat nivel înregistrat de peste 25 de ani în Germania, 10,9%.



Pachetul include acordarea, o singură dată, a unei sume care să acopere o factură lunară la gaze pentru gospodării şi întreprinderile mici şi medii, precum şi un mecanism de limitare a preţurilor, din martie.

Germania, codașă la economia de gaz: A economisit mult mai puțin gaz decât alte state membre UE

Germania a economisit în ultimele săptămâni mai puţin gaz decât multe alte state membre ale Uniunii Europene şi nu se încadrează în angajamentele asumate, conform unor date ale Comisiei Europene consultate vineri de agenţia DPA, conform Agerpres.



Deşi în luna august Germania a consumat cu 28% mai puţin gaz faţă de media ultimilor cinci ani, economia de gaz realizată de cea mai mare economie a UE în septembrie a fost de numai 7,4% faţă de respectiva medie, relevă datele Eurostat, oficiul de statistică al Comisiei Europene.



Pentru a ajuta în special Germania, ţară foarte dependentă de gazul rusesc şi de a cărei economie este legată cea a întregului bloc comunitar, Comisia Europeană a cerut statelor UE să-şi reducă consumul de gaze cu 15% în perioada august 2022 - martie 2023, faţă de media ultimilor cinci ani, în contextul perturbării aprovizionării provocate de războiul din Ucraina şi de sancţiunile împotriva Rusiei. Vezi mai mult AICI.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News