Propunerea trimisă de sindicate la partide pentru modificarea Legii pensiilor. Lista principalelor schimbări solicitate

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” a trimis partidelor o propunere de modificare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Propunerea vine în contextul în care noua Lege a pensiilor a fost contestată de liderii sindicali încă de la prezentarea proiectului.

Astfel, potrivit unui document transmis de Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, se solicită în primul rând modificări la Art. 28, alin. 1, în care se explică care sunt locurile de muncă în condiţii speciale. Sindicate solicită modificarea. Astfel se solicită la lit. h în loc de: "activităţile din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui" cu "activităţile de producție, mentenanță și asimilitate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui". Sindicatele susțin că este necesară această modificare pentru a nu discrimina personalul din diferite compartimente de producție și pentru care s-au plătit CAS.

Modificări și la articolul în care sunt prevăzute numărul de puncte suplimentare

Totodată, se cer modificări și la Art. 88, lit. a și b, în care este prevăzut numărul de puncte suplimentare oferit persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale.

Astfel, dacă la lit.a se menționa că se oferă "0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii", sindicatele solicită "25% puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii"

Cât despre lit. b, acolo unde este prevăzut că se oferă "0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii", Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” solicită să fie notate "50% puncte".

Munca în condiții de handicap

Se cere și modificarea alin.2, astfel încât persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) şi art. 53 să beneficieze de 1 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap grav. În plus, se cere ca persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) care, potrivit noii Legi a pensiilor beneficiază de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap, să beneficieze de 0,5 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare.

O altă modificare are în vedere eliminarea birocrației și acordarea de drept a punctelor realizate prin munca suplimentară. Astfel, sindicatele solicită ca pensionarilor pentru limită de vârstă, care realizează stagiul de cotizare după data înscrierii la pensie, să li se recalculeze pensia, prin adăugarea acestuia, în condiţiile legii, la 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, nu o singură dată într-un an calendaristic, așa cum prevede acum Legea pensiilor.

Alte modificări au în vedere corectarea limitării dreptului de contestație, sau eliminarea injustiției sociale a lipsei datelor care trebuiau păstrate de stat - modificări la Art. 127 și la Art. 139.

La Art.139 se introduce un nou aliniat: (8) Persoanele care nu fac dovada venitului lunar realizat prevazut la alin (1) și ale căror drepturi de pensie se stabilesc cu utilizarea veniturilor salariale prevazute de alin. (3) beneficiază de majorarea punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat in perioada 1 februarie 1975 – 1 aprilie 2001, cu 10%.

