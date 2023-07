Proiectul de lege privind ordinul de protecție a fost aprobat de Guvern. Gorghiu: Extindem ordinul de protecție la TOATE victimele care au nevoie de protecție

La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de lege revoluționar pentru protejarea victimelor violenței împotriva agresorilor: Legea privind ordinul de protecție. Este o inițiativă de care e nevoie în societatea noastră pentru a combate violența și care asigură cadrul necesar pentru profesioniști – polițiști, procurori, judecători – pentru a preveni cazuri grave de violență, multe dintre ele dezbătute public în societatea românească.

Proiectul de lege este rezultatul a doi ani de consultări și dezbateri cu reprezentanți ai instituțiilor publice de resort și ai mediului asociativ care au vizat identificarea celor mai eficace instrumente pentru extinderea categoriilor de beneficiari ai ordinului de protecție și ai ordinului de protecție provizoriu, limitat în prezent la victimele violenței domestice.

“Victima va fi protejată indiferent cine este agresorul. Prin această lege, extindem ordinul de protecție la TOATE victimele care au nevoie de protecție, în urma TUTUROR formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor. Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, de multe ori la ore nepotrivite, urmărirea în mod repetat, fără drept sau interes legitim, a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia sau a altor locuri și multe altele. Voi face tot ce e nevoie pentru a promova acest proiect în fiecare județ, în fața fiecărui cetățean”, a declarat ministrul justiției, Alina Gorghiu.

„Proiectul ridică nivelul de protecție a victimelor violenței, dând posibilitatea unei intervenții rapide a instituțiilor de aplicare a legii în cazuri de pericol iminent de violențe. Este rezultatul unei cooperări integrate între specialiștii Ministerului Justiției, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Parchetelor și va întări protecția cetățenilor și a bunurilor acestora, fiind pe deplin aliniat standardelor europene în domeniu”, a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne.

Elaborarea propunerii legislative a avut în vedere două principii:

– Statul român datorează tuturor cetățenilor săi același grad de protecție în fața unei amenințări. Indiferent de natura relației dintre victimă și agresor.

– Atunci când avem la dispoziție un mecanism care funcționează, eficient, care salvează vieți, nu trebuie să rămână la nivel de „nișă”, restrâns doar la cazurile de violență domestică, acesta trebuie extins pentru a combate toate formele de violență.

Una dintre măsurile care se vor aplica în cazurile de violență va fi inclusiv monitorizarea agresorului cu brățară electronică. Cu acest mecanism, unul dintre cele mai moderne, vom evita cazuri grave de violență.

În urma aprobării de către Guvern, proiectul de act normativ va parcurge procedura parlamentară în vederea adoptării, urmând să intre în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

*IGPR



1. Număr Ordine de Protecție Provizorii emise: 1780

2. Brățări montate de la debut: 352 (DGPMB – 202, IS – 50, MS – 46, VN – 54)

3. Brățări montate în ultimele 24 de ore: 2 (DGPMB – 1, VN – 1)

4. Brățări demontate de la debut: 262 (DGPMB – 148, IS – 40, MS – 30, VN – 44)

5. Brățări suspendate: 1 (MS – 1)

6. Brățări active: 89 (DGPMB – 54, IS – 10, MS – 15, VN – 10)



7. Persoane reținute: 24 (DGPMB – 15, IS – 2, MS – 6, VN –1), din care arestate: 4 (DGPMB – 2, IS – 1, MS -1)

8. Persoane care au demontat brățara: 18 (DGPMB – 8, IS – 3, MS – 3, VN – 4)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News