Programul Tomata 2024, un nou record! Anunțul șefului MADR

Programul Tomata 2024 a strâns un număr record de beneficiari, potrivit declarațiilor ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Anul trecut, aproximativ 22.000 de legumicultori au beneficiat de ajutorul de minimis, iar în acest an, numărul celor înscriși a depășit 25.000.

Ministrul Barbu consideră că succesul programului se datorează modificărilor recente, inclusiv acordarea a 50% din valoarea ajutorului de la început, pentru înființarea culturilor.

”Și anul acesta este un record. Anul trecut am avut 22.600 de dosare depuse pe programul tomata în spații protejate, anul acesta s-au depus 25.600 de dosare. Suntem într-o creștere accentuată și încurajarea vine și din momentul în care am speculat cadrul Ucraina și am putut da fermierilor o sumă de 1.500 de euro pentru a-și înființa culturile, iar diferența de 1.500 de euro o vom da în luna septembrie, atunci când vor demonstra cu facturi de valorificare”, a precizat Barbu, potrivit Agro TV.

Ministrul mai spune că de anul viitor se dorește diversificarea programului Tomata, astfel încât ajutorul să fie acordat pentru toate legumele cultivate în spații protejate, cu o singură condiție: jumătate din suprafață să fie cultivată cu tomate.

