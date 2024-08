Programul Casa Verde Fotovoltaice. Laurențiu Neculaescu (AFM), clarificări despre cum poate fi schimbat instalatorul: Am pus cetățeanul ca și pion principal

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre cum poate fi schimbată firma cu care o persoană fizică colaborează prin Programul Casa Verde Fotovoltaice.

Analistul politic Bogdan Chirieac a venit cu o situație ipotetică:

Chirieac: Să zic că mă sună ”Construct Fotovoltaice” (n.r. nume fictiv/aleatoriu de firmă) și spune: 'Domnule, noi pe 15 putem veni la matale să ne apucă să îți punem panouri. Cum facem cu bateriile? Eu nu sunt de specialitate, adică o știu pe aia de la mașină.

Neculaescu: Dumneavoastră, ca și cetățean trebuie să vă informați asupra a ceea ce vreți ca firma respectivă să vă monteze. Aceeași problemă este și la panourile solare, că și panourile sunt de diverse categorii. Sunt mai bune, mai puțin bune, unele foarte bune și atunci diferă și prețul. De asta am lăsat la liber persoana fizică să facă pur și simplu o negociere cu compania respectivă: 'Domnule, eu am banii ăștia, îmi dai de banii ăștia'.

Chirieac: Adică îi spun așa, că banii nu mi-i dă mie, îi dă firmei de instalatori: 'Matale iei șase mii de euro de la AFM'. Dar spunem că trebuie să vorbesc cu unul în care să am încrede. 'Matale îmi pui fotovoltaice din astea spre foarte bune, că poate le folosesc și eu vreo zece ani, și vreau o baterie care să mă țină măcar cinci ani'. Și astea de la mașină, prima ține cinci ani, apoi la doi ani trebuie să o schimbi, că așa e în tenis, trebuie să trăiască și industria auto. Mă consult și îmi zice: 'Domnule, dacă matale vreți fotovoltaice mai bune, la puterea pe care o vreți vă mai costă două mii de euro în plus, iar la baterii ca să fie cu adevărat bune vă mai costă o mie de euro. Deci pe matale, pe lângă aia șase mii de euro de la AFM, te mai costă trei mii de euro materiale și încă o mie de euro în plus pentru mine'.

Neculaescu: Dacă vreți ultimul model, probabil.

Chirieac: Și îi spun: 'Domnule, eu pun patru mii, statul îmi dă șase mii și am o super instalație, nivel 2025'. E bine până acum? Am greșit cu ceva?

Cum schimbi instalatorul

Neculaescu: Da (n.r. e bine). Exact așa funcționează. De asta când am schimbat regulile la Casa Verde am pus cetățeanul ca și pion principal în tot acest angrenaj, pentru că el va fi cel care își va alege. Nu îi convine oferta pe care i-a dat-o instalatorul ”X”, atunci el se poate duce la instalatorul ”Y”. Tocmai de asta e perioada asta de 90 de zile... în care eu să vad ce ofertă îmi dă instalatorul ”X”, ce ofertă îmi dă instalatorul ”Y”. Anul trecut noi am finanțat trei kilowați, sisteme fotovoltaice, și marea majoritate a instalatorilor, datorită acestor negocieri și acestor oferte din piața liberă, au ajuns să monteze patru sau cinci kilowați în loc de trei pe aceeași bani.

Chirieac: Deci, ca să știu, nu îmi place ”Construct SRL”, sunt nume care îmi vin mie în cap, nu au nicio legătură, iau ”Demolări SRL” și spun: 'Domnule, de matale nu îmi place că am impresia că vrei să mă tragi pe sfoară'. Nu ne înțelegem. 'Domnule, că eu pot abia la anul în martie'. Pot să iau altă firmă, tot așa din aplicație, și să vorbesc cu firma asta, cu firma ”B”, să îi spun: 'Domnule, matale ce ofertă îmi dai?'.

Neculaescu: Tocmai de asta e perioada aceasta de 90 de zile. Ei să poată să negocieze, să migreze de la un instalator la altul astfel încât să beneficieze de cea mai bună ofertă de pe piață. Să nu mai fie instalatorul cel care face regulile și spune: 'În banii ăștia asta îți dau'. (...) Nu, dacă nu îmi convine oferta ta, mă duc la domnul Chirieac: 'Domnule Chirieac, ce ofertă îmi dați?'.

