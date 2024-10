Prof. Mircea Coșea spune că nu mai suntem săraci, dar suntem în "capcana venitului mediu": Nu sunt de acord cu cei care zic că România va intra în criză

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit în cadrul emisiunii ”Totul despre bani”, realizată de Mihai Ciobanu, redactor-șef DC Business, despre ritmul de dezvoltare al României. Acesta a precizat că ritmul dezvoltării se reduce ”în primul rând, pentru că avem cheltuieli prea mari pentru chestiuni politice”. Profesorul a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că ”am ajuns în punctul în care nu mai merge”, adăugând că ”suntem în capcana venitului mediu”.

„Vedem recent că BERD (n.r. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) a revizuit în jos estimările privind creșterea economică a țării noastre, mult sub ce anunțau guvernanții la începutul anului, mult peste creșterea pe care o aveam chiar și în anii pandemiei. De ce această reducere a ritmului în care se dezvoltă țara?”, a întrebat Mihai Ciobanu, realizatorul emisiunii ”Totul despre bani”.

„Din două motive. În primul rând, pentru că avem cheltuieli prea mari pentru chestiuni politice care nu au niciun fel de relevanță economic. Dar lucrul cel mai important este cel pe care voiam să îl subliniez - am ajuns în punctul în care nu mai merge, nu mai merge mai departe așa. Discutând în limbaj academic, o să folosesc o expresie: suntem în capcana venitului mediu. Deci, nu mai suntem săraci, am ajuns la un nivel care înseamnă peste 11.000 de dolari pe cap de locuitor, depinde cât urci, dar limita minimă este 11.000, am trecut de asta. Și nu mai poți să te dezvolți cantitativ pentru că ai epuizat creșterea extensivă, ai nevoie de creștere intensivă, adică pe factori calitativi.

Schimbarea ansamblului economic

Ai nevoie de restructurări, ai nevoie de reforme, ai nevoie de schimbarea ansamblului economic prin acordarea unor priorități unor agenți economici care încep să fie relevanți. Trebuie să știm ce ne reprezintă pe noi ca economie, pe ce putem să mergem, care este crenelul pe care putem să intrăm în piața mondială, că numai cu cârnați de Pleșcoi nu putem, mai trebuie și cu altceva. Lucrul ăsta trebuie să dea naștere la o discuție la nivel național pentru oameni care nu au implicații neapărat de interes politic. Sunt două căi: ori mergi pe avantajul comparativ pe care trebuie să îl transformi în avantaj competitiv și atunci trebuie să vezi ce poți tu sa faci mai bine decât alții, nu știm încă, ori mergi pe pragmatism, vezi ce exporți mai bine și ce exporți mai bine începi să dezvolți, dar asta este cu dublu sens pentru că la un moment dat piața nu te mai vrea.

Deci, trebuie găsit un avantaj comparativ. Care e avantajul comparativ al României în momentul de față? Ce trebuie să facă ea ca să iasă din stagnare? Noi am ajuns pe un platou pe care stăm, mai departe nu putem să mergem, dar avem pericolul de a cădea, de a merge în jos.

De aceea, eu nu cred și nu sunt de acord cu cei care zic că România va intra în criză, sigur, nu pentru că cum spune domnul prim-ministru că avem o rezervă de aur, nu pentru asta, dar s-ar putea să fim în pericol de recesiune sau de stagflație care e mai complicată pentru că atunci chiar trebuie o gândire foarte serioasă”, a precizat Coșea.

Probleme economice în Europa

„Apropo de asta, vă îngrijorează situația asta la nivel european, Germania, Franța care au probleme de ordin economic?”, a mai întrebat Ciobanu.

„Nu mă îngrijorează. O să vedeți că Germania iese. Germania e o economie foarte specială. Pe lângă faptul că este o economie germană, înțelegând prin germană disciplinată și foarte națională. Germania are o extraordinar de mare capacitate în sfera cercetare - dezvoltare. Mai mult decât alte țări europene pentru că pus bazele unor pregătiri a tehnicienilor de excelență încă de mult timp”, a explicat profesorul de economie.

