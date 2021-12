Prof.Dr. Dafin Mureşanu, reales preşedinte al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare

Neurologia românească a primit recent o nouă reconfirmare a valorii profesionale la nivel european, prin votul acordat Prof.Dr. Dafin Mureşanu de a conduce, din funcţia de preşedinte, pentru un nou mandat, cea mai reprezentativă organizaţie europeană dedicată neuroreabilitării, The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR).

Realegerea în funcţia de preşedinte al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare, pentru un nou mandat de doi ani, a Prof. Dr. Dafin Mureşanu a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul celei de a – VI-a ediţii a Congresului EFNR care s-a derulat la Berlin, în format hibrid și a reunit peste 1000 de participanți din 55 de țări .

"Acordarea unui nou mandat mă onorează şi mă obligă"

“Acordarea unui nou mandat în funcția de președinte de către membri EFNR mă onorează şi în acelaşi timp mă obligă, realegerea mea într-o poziţie atât de importantă fiind rezultatul unei munci continue în echipă atât la nivel naţional, cât şi international și vine ca o reconfirmare a valorii proiectelor inițiate și aflate în curs de implementare, iar la nivelul EFNR vom continua, prin acelaşi efort susţinut de către întreaga echipă, să contribuim substanţial la dezvoltarea practicii, educației și cercetării în domeniul neuroreabilitării cu scopul final de a valida noi intervenții terapeutice pacienților noștri . Aceste intervenții sunt menite să acopere dimensiunile fizică, cognitivă şi emoţională”, a declarat preşedintele The European Federation of NeuroRehabilitation Societies, Prof.Dr. Dafin Mureşanu.

Din poziția de președinte al EFNR Prof.Dr. Dafin Mureşanu a coordonat, împreună cu Prof.Dr Volker Homberg, președintele ales al WFNR (World Federation for NeuroRehabilitation) și vicepreședinte al EFNR, întregul pachet de programe educaţionale la nivel european în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a modulelor ce vizează neuroreabilitarea, de la cercetarea fundamentală şi până la implementarea soluţiilor inovative în practica clinică.

Prof. Dr. Dafin Mureşanu este în prezent directorul Departamentului de Neuroştiinţe din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca, membru corespondent al Academiei Române , membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România și preşedinte al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii.

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy și filantropice în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe. Având sediul permanent la Viena, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.