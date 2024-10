Prof. Andreia Bodea demontează mitul meditațiilor. Care e cheia succesului, de fapt / video

Prof. Andreia Bodea a vorbit despre fenomenul meditațiilor și a subliniat că există elevi care, în ciuda meditațiilor, obțin note slabe la Bacalaureat, în timp ce alții, care nu au făcut meditații, au rezultate foarte bune datorită profesorilor bine pregătiți. Aceasta a explicat că profesorii care se dedică pregătirii elevilor pot asigura succesul acestora la examen, chiar și fără meditații.

„Cum priviți fenomenul meditațiilor? Trebuie el blamat în totalitate sau lucrurile trebuie nuanțate pe două linii? În ce măsură el preia ceea ce nu se face la școală sau ceea ce ar trebui să se facă la școală și, din alt punct de vedere, meditațiile ca drum către performanță, ceea ce e absolut legitim.”, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Aici trebuie separate lucrurile pentru că se petrec niște lucruri absolut comice. Elevi care fac meditații - și pe care îi știm cu toții, nu numai de la Caragiale – începând din clasa a IX-a până în clasa a XII-a și care iau note foarte slabe la Bacalaureat, și elevi care nu au făcut meditații pentru Bacalaureat deloc, dar au venit la școală, au avut profesori foarte bine pregătiți în fața lor și care au luat note foarte mari. Mie mi se pare ciudat.

Eu am profesori care predau discipline probe de Bacalaureat, profesori care vin când începe clasa a XII-a și spun așa: „Dacă nu-mi lipsește de la ore și face ce spun eu, și învață ce îi dau eu, va lua la Bacalaureat notă peste 9”, și așa se întâmplă.", a spus prof. Andreia Bodea.

Demolarea unui mit negativ

Prof. Andreia Bodea afirmă că există clase în care elevii obțin note mari la fără a face pregătire privată, datorită profesorilor buni din școlile și liceele din București. Deși unii elevi aleg să facă meditații pentru un sentiment de siguranță, prezența unui profesor competent în clasă poate asigura succesul.

„Sunt clase întregi de copii care nu fac nicio pregătire privată la istorie și care fac cu oricare dintre colegii mei, cei 4 profesori de istorie, rareori este nota la istorie sub 8.50. Deci, este și acest aspect: fac meditații pentru că am acest sentiment de siguranță, dar eu lipsesc de la școală. La școală am 4-5 ore de matematică. Vorbesc de situația în care ai un profesor bun în clasă, și în București, în marea majoritate a școlilor și liceelor, totuși lucrul ăsta se întâmplă, și care te pregătește pentru asta. De ce ai mai face meditație? Când vorbim de super-performanță este altceva și nu discutăm despre asta.”, a spus prof. Andreia Bodea.

„Aici demolăm un mit negativ, că școala nu le asigură pregătirea necesară pentru a lua Bacalaureatul.”, a completat Sorin Ivan.

„La nivel de sistem este fals și eu contrazic pe oricine vine și îmi spune. Eu vorbesc strict de niște școli, licee și colegii din București, cu profesori buni și foarte buni, serioși, prezenți la ore, care vin la toate orele și care predau la un sfert de clasă și ceilalți lipsesc.”, a spus prof. Andreia Bodea.

„Bacalaureatul este un examen ușor"

Prof. Andreia Bodea a subliniat că un grup semnificativ de profesori, nu doar din Caragiale, reușește să facă performanță.

„E foarte important să știm asta pentru că mulți justifică apelul la meditații prin incapacitatea școlii de a face educație de calitate.”, a spus Sorin Ivan.

„Există, sigur, și profesori, dar nu toți sunt la același nivel. Unii invită elevii să facă, deși e interzis prin lege să pregătești proprii elevi, dar, în concluzie, cel puțin din grupul, și este un grup mare de profesori, și nu numai din Caragiale, pe care eu îi cunosc, oamenii aceștia fac performanță. Bacalaureatul este un examen ușor. Sigur, dacă nu înveți nimic, devine foarte greu.”, a spus prof. Andreia Bodea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părințișipitici.

