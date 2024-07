Se poate și-n România: Un fermier din vestul țării a convins românii să se întoarcă acasă, dându-le salarii de 15.000 de lei/lună plus două mese pe zi

Fermierul a convins mai mulţi români care plecaseră să lucreze în străinătate să se întoarcă acasă. El le oferă 15.000 de lei salariu plus două mese pe zi.



Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, a declarat că, datorită unei producţii record la grâu, a putut creşte salariile faţă de anul trecut, când cei care conduc combinele primeau în mână 13.000 - 14.000 de lei. În acest an, aceştia primesc 15.000 de lei, iar inginerii ajung să încaseze peste 18.000 de lei.

”Noi avem şi producţii record în acest an”



”Salariul este de 600 de lei pe zi bani în mână, înmulţit cu 25 de zile face aproximativ 15.000 de lei pe lună în mână, pe stat de plată, pentru cei care lucrează pe combină. Chiar şi aşa, nu sunt foarte mulţi bani, pentru că ei lucrează două schimburi pe zi, vin dimineaţa la ora 06:30 la lucru, îşi pregătesc combina, iar la 08:30 ies în câmp şi stau până seara la ora 22:00. Noi avem şi producţii record în acest an, deosebit de rentabile, astfel că oamenii îşi merită banii. La grâu, am avut o producţie de 9.320 de kilograme la hectar, pe o suprafaţă de 1.740 de hectare", a spus fermierul, conform Agerpres.



Dimitrie Muscă a declarat că în ultimii ani a reuşit să convingă mai mulţi muncitori români care se angajaseră în alte ţări să revină acasă, pentru a lucra în agricultură.



”Eu consider că trebuie să fim corecţi cu muncitorii, să aducem oamenii acasă din străinătate”, a spus el. Fermierul arădean le oferă angajaţilor și două mese pe zi, apă minerală şi cafea la discreţie. În perioadele în care nu se lucrează pe câmp, mecanizatorii primesc în fiecare lună între 5.000 şi 6.000 de lei, activităţile lor fiind la ateliere, unde întreţin utilajele.



Combinatul Agroindustrial Curtici are 550 de angajaţi şi gestionează ferme care au în total 50.000 de porci, 3.000 de vaci, 7.600 de hectare de terenuri agricole şi 36 de magazine de desfacere, în special pentru carne, produse din carne şi lactate.

