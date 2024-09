Probleme juridice și financiare amenință viitorul platformei Telegram

Recent, un judecător francez l-a pus sub investigație oficială pentru suspiciuni de complicitate în facilitarea unor activități ilegale pe platforma sa, inclusiv spălare de bani și distribuirea de materiale de abuz sexual asupra copiilor. Această situație îl împiedică pe Durov să părăsească Franța, adăugând o presiune suplimentară asupra lui și asupra viitorului companiei sale.

În paralel, Durov se confruntă cu o provocare majoră - cum să facă Telegram profitabilă. În 2023, Telegram a generat venituri de aproximativ 342 milioane de dolari, conform Financial Times. Cu un număr estimat de 850 de milioane de utilizatori activi lunar, aceasta se traduce într-un venit de doar 40 de cenți per utilizator. Cu toate acestea, Durov a declarat anterior că suma costurile medii per utilizator este de 70 de cenți, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare utilizator, Telegram pierde în prezent 30 de cenți.

O soluție aparent simplă ar fi transformarea Telegram într-o platformă asemănătoare cu Facebook, care își generează majoritatea veniturilor din publicitate. Grupurile create de utilizatori pe Telegram pot găzdui un număr nelimitat de membri, ceea ce ar putea atrage publicitari dispuși să plătească pentru a-și afișa reclamele unor grupuri țintă.

Totuși, acest model ar implica costuri mari de moderare a conținutului, similar cu ceea ce face Meta, compania mamă a Facebook. Meta a investit aproximativ 20 de miliarde de dolari în siguranța platformei din 2016, echivalentul a 2,5 miliarde de dolari pe an. Dacă Telegram ar urma un model similar, costurile de moderare ar tripla pierderile per utilizator la 1,13 dolari, sau aproximativ 1 miliard de dolari anual.

Imitarea Facebook-ului este însă riscantă, deoarece advertiserii ar putea evita o platformă asociată cu conținut ilegal. O altă opțiune ar fi ca Telegram să se reorienteze spre un model de mesagerie asemănător cu WhatsApp, care este deținut tot de Meta. Telegram diferă de WhatsApp prin faptul că nu utilizează în mod implicit criptarea end-to-end, ceea ce face mesajele accesibile doar expeditorului și destinatarului. Totuși, trecerea la un serviciu pur de mesagerie ar putea ajuta Telegram să evite costurile mari asociate moderării conținutului.

Cu toate acestea, un astfel de model de afaceri este dificil de monetizat. Meta, de exemplu, deși a deținut WhatsApp timp de un deceniu și a generat miliarde de dolari din reclame pe Facebook și Instagram, a întâmpinat dificultăți în a obține venituri semnificative din mesagerie, reușind recent să genereze doar 1 miliard de dolari din această sursă.

Telegram se confruntă cu o presiune financiară semnificativă, având obligațiuni în valoare de peste 2 miliarde de dolari, care ajung la maturitate în 2026. În prezent, obligațiunile Telegram se tranzacționează la aproximativ 87 de cenți pe dolar, cu un randament de peste 16%, comparativ cu 96 de cenți pe 23 august, cu o zi înainte de arestarea lui Durov la Paris.

Pe fondul acestei situații complexe, viitorul Telegram rămâne incert, atât din punct de vedere juridic, cât și financiar. Decizia lui Pavel Durov de a face față acestor provocări va fi crucială pentru viitorul platformei și al utilizatorilor săi.

