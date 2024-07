Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut unele precizări de maximă importanță referitoare la obligațiile pe care le are INML în legătură cu soluționarea situațiilor diverse apărute în cazul utilizării drug testelor.

Bogdan Chirieac: S-au gândit că drug tester-ul este un aparat precum alcool test-ul. Dar alcool test-ul are rezultate exacte, în proporție de 99%. Nimeni nu și-a dat seama că în cazul drug test-ului, chestiunile sunt mult mai complicate, fiindcă sunt mult mai multe substanțe. Așa, la alcool sufli, te-a văzut cu alcoolemie peste...

Cătălin Predoiu: Eu m-am repezit să legiferăm, să propunem atunci legislație, pentru că era temperatura ridicată. Poziții erau către o reglementare mult mai dură față de ce avem noi acum. Asta era nimic. Adică chiar și din mediul politic, vreau să zic. Lăsăm dezbaterea, eu vorbesc de mediul politic.

Bogdan Chirieac: E o aberație legislativă, pentru că a trecut un individ drogat, care n-a făcut nicio faptă, l-a prins poliția. Zece ani nu mai ai dreptul să ai permis. Păi îi lași fără pâine. Zece ani de zile l-ai lăsat fără pâine și fără posibilitate de reabilitare și pe el, și i-ai luat și pâinea de pe masă.

Cătălin Predoiu: Era obligatoriu să fac o consultare a instituțiilor implicate, inclusiv a INML, în dezbatere publică. Și noi asta am făcut. Și în dezbaterea publică, încheiată la sfârșitul primăverii, care dura din octombrie, am primit nenumărate puncte de vedere scrise, în sensul că există capacitate administrativă tehnică, astfel încât în vară (suntem în mijlocul verii acum, la mijlocul verii am dat ordonanță) zicea INML-ul că o să dăm rezultatele în trei, maximum șapte zile, chiar și în București. Abia după aceea s-a pășit la emiterea ordonanței de urgență, repet, aflată în dezbatere publică zece luni.

Bogdan Chirieac: V-a spus INML-ul că se dă rezultatul în trei, maximum șapte zile? Și, de fapt, acum constatăm că se dă în opt luni?

Cătălin Predoiu: Aici vorbim de informații care vin și din trecut. Eu cred că INML și-a mărit capacitatea administrativă. Și o va mări în continuare. Pentru că altfel nu se angaja la această poziție. Deci eu am încredere. Problema este că, din cauza situației din trecut, publicul, societatea, nu are încredere.

Înțeleg acest lucru. Dar, încă o dată, să fim bine înțeleși, avem activitatea poliției până în momentul în care se face drug testul și, după aceea, avem o cu totul altă activitate care nu are legătură cu poliția.

Bogdan Chirieac: Dar nu e numai treaba ministrului de Interne, e treaba întregului Guvern.

Cătălin Predoiu: Exact. Este o urmare a acestei vădite neîncrederi în capacitatea INML de a livra în trei zile (șapte zile maximum) rezultatele. Deși există în practica lor astfel de precedente. În țară, în general, se dau în trei zile. În București e o problemă. Am spus, dom'le, bun, trebuie căutată o soluție. Prim-ministrul a spus, de asemenea, să găsim o soluție.

Bogdan Chirieac: Care este soluția?

Cătălin Predoiu: Soluția este derivată și merge strict pe problema ridicată. În primul rând, trebuie să prevedem o obligație legală a INML să dea acest răspuns în trei zile. Deci legal.

Bogdan Chirieac: Nu va fi îndeplinită, că nu o se prevede o sancțiune.

Cătălin Predoiu: Sunt cazuri în care probabil nu va fi îndeplinită. Să spunem, să luăm teoretic acest caz. Întrebarea e ce faci după - într-adevăr nu mai poți să prejudiciezi cetățeanul să stea la INML o perioadă mai lungă de timp fără permis. Și atunci se restituie permisul.

Pentru că asta conciliază și comandamentul imediat pe care îl are polițistul în stradă. Și care nu are capacitate. Că el nu-i medic. El nu știe ce a ingerat cetățeanul din fața lui. El știe că aparatul i-a spus că există aceste substanțe, în aceste concentrații, că e un pericol în trafic. El retrage permisul și scoate pericolul din trafic, care e foarte important.

Și o să vă explic cu cifre de ce e important, dacă îmi dați voie. Mai departe, polițistul transferă problema. Dacă cetățeanul contestă, dacă spune, dom'le, nu cred în testul ăsta, mă duc la INML, polițistul spune poftiți la INML, n-aveți dosar penal.

Sau dacă cetățeanul refuză și spune, n-am încredere nici în dumneata ta ca polițist, n-am încredere nici în drug test. E dreptul cetățeanului să aibă sau să n-aibă încredere și datoria statului să câștige încrederea. Și atunci, mai departe, devine problema medicului legist.

E o problemă medicală, nu mai e o problemă de siguranță rutieră.

