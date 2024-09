Prioritățile viitorului președinte al României. E.S. Adrian Zuckerman îi trage de mânecă pe candidați: Trebuie să înțeleagă două lucruri / video

Adrian Zuckerman a vorbit despre importanța economiei în contextul alegerilor din România, menționând că problema principală este reprezentată de companiile de stat, care pierd miliarde de euro anual și sunt susținute de subvenții guvernamentale. Potrivit ambasadorului, această situație duce la taxe mai mari și afectează negativ economia.

„România are un test important: alegerea președintelui și alegerea viitorului Parlament. Cum vedeți candidații la președinție în acest moment?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu întotdeauna am încercat să vorbesc nu despre personalități, dar despre politici, viziuni, despre care e viziunea fiecăruia pentru România.

În opinia mea, două lucruri sunt importante în România. Cea mai mare problemă este economia pentru că sunt aceste 1400 de companii de stat care pierd miliarde de euro anual, care sunt subvenționate de stat, care fac ca taxele să fie mai mari și e un ciclu disperat aici, deoarece cum ridici taxele, economia o ia în jos.

Din 17 milioane de cetățeni - nu știu exact câți cetățeni sunt în România acum – mai puțin de 5 milioane lucrează în sectorul privat, un număr aproximativ lucrează pentru statul român, pentru județe, pentru primării și pentru aceste companii care sunt ale statului, județelor, municipalităţilor, care pierd bani. Restul oamenilor sunt vreo 6 milioane de pensionari, restul copii și oameni care nu lucrează. Așa că ai un stat român de vreo 17 milioane de oameni care stau în cârca la 4.5 milioane de oameni care lucrează la privat. Nu e o formulă care poate să aibă succes, în opinia mea.", a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman.

„Aceste companii trebuie să fie vândute, lichidate, închise, dar nu mai trebuie să fie subvenționate de stat"

Adrian Zuckerman a afirmat că soluția pentru companiile de stat care generează pierderi este vânzarea, lichidarea sau închiderea lor, în loc să fie susținute financiar de stat. El a criticat managementul acestor companii, susținând că sunt conduse de politicieni care nu au competențele necesare pentru a le administra eficient.

„Așa că aceste companii trebuie să fie vândute, lichidate, închise, dar nu mai trebuie să fie subvenționate de stat. Un exemplu e Tarom. Anul trecut a pierdut vreo 100 de milioane de euro, CFR și alte companii. Companiile care fac bani, fă o fracțiune din cât ar trebui să facă pentru că sunt conduse de politicieni care nu sunt oameni răi, dar nu sunt oameni pricepuți la conducerea acestor companii. Am auzit acum că l-au pus pe unul la Nuclearelectrica care era un manager la Lidl sau alt magazin. E ceva de necrezut.”, a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman.

„România poate să fie cea mai puternică economie din Europa”

Adrian Zuckerman a punctat că un candidat la președinție trebuie să înțeleagă atât economia, cât și apărarea, deoarece o economie puternică susține o apărare solidă și invers. De asemenea, el a evidențiat potențialul neexploatat al României în resurse naturale care ar putea transforma țara într-o putere economică.

„Ați avea încredere într-un candidat la prezidențiale care ar înțelege economia?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Trebuie înțeleasă economia... Economia și apărarea. Nu poți să ai o apărare puternică dacă nu ai o economie puternică și dacă ai o economie puternică trebuie protejată cu militari puternici. Nu poți să ai una fără alta.

Știu că premierul Ciucă spunea că vrea să facă aici o economie similară cu a Coreei de Sud, cum s-a dezvoltat ea după război. Ar fi ceva magnific. Așa trebuie!

Piața liberă care nu există aici, e limitată, sunt prea multe piedici de la Guvern. Trebuie un plan economic. Întreb pe toată lumea: „Care e planul economic?”. Se uită la mine și încep să radă și spun: „Nu există!”. Întreb: „De ce?”.

Nu știu ce vor românii să vadă, dar ce aș vrea eu să vad este ca toți candidații să spună poporului român: „Ăsta e planul meu să dezvolt România. Eu vreau să fie România în 5 ani la punctul ăsta: cea mai puternică economie din Europa”. Poate să fie.

România are cel mai mare depozit de cupru din lume. Minele au fost închise. (...) E numai o companie care a scos gaz din Marea Neagră. România are cele mai mari depozite de gaz sub mare și nu sunt dezvoltate. L-au dat afară pe Chevron, l-au dat afară pe Exxon, acum spun că fac ceva acolo. Să vedem ce se întâmplă.”, a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman.

„Românii au plecat, au pierdut speranța"

Adrian Zuckerman a exprimat îngrijorare cu privire la exodul românilor, considerând că pierderea speranței îi determină să părăsească țara. Acesta a sugerat că România are nevoie de o revigorare economică similară cu cea realizată de Georgia Meloni în Italia, pentru a reda oamenilor speranța și încrederea în viitor.

„Nu înțeleg de ce lumea nu ia mai în serios faptul că românii pleacă. E o mare, mare problemă. Acum 15-20 de ani erau vreo 23-24 de milioane de români, acum sunt între 16-18 milioane. Românii au plecat, au pierdut speranța, ceea ce e un lucru foarte rău.

În Italia, de exemplu, a fost o chestie similară până a venit Georgia Meloni. Ea a întors economia, a dat foc economiei, lucrurile merg bine, italienii au speranță din nou și lucrurile merg mult mai bine.Trebuie ceva similar și în România. Oamenii trebuie să știe că au un viitor, că lucrurile vor merge mai bine în România decât merg astăzi și că se lucrează pentru binele României. Eu nu cred că oamenii cred asta azi.

Așa că ce le zic tuturor candidaților este să spună care e viziunea lor militară și economică. Să ridici taxele nu e un plan economic, să spui că e o gaură în buget nu e un plan economic și dacă nu au oameni care pot să înțeleagă economia, trebuie să aducă. Sunt mulți care înțeleg, sunt mulți oameni deștepți care înțeleg economia. Trebuie să fie un plan.”, a spus Excelența Sa Adrian Zuckerman la DC News și DC News TV.

