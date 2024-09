Primul job al lui Ciolacu și „scheleții din dulap”. Premierul a izbucnit: „Care-i rușinea?”

Marcel Ciolacu: NU mi-e rușine că am lucrat la 21 de ani pentru a-mi câștiga existența! În tinerețe, primul job a fost muncitor necalificat. La fel ca milioane de alți români

Dată fiind importanța alegerilor prezidențiale din acest an, viața și trecutul candidaților sunt atent disecate și analizate. Aflat pe prima poziție în toate sondajele de opinie, actualul premier a fost, cum era normal, primul vizat. Iar, printre primele chestiuni vizate s-au aflat atât diploma de Bacalaureat, cât și faptul că și-a început activitatea profesională ca simplu muncitor necalificat.

Într-o serie de intervenții publice, Premierului Marcel Ciolacu recunoaște faptul că, imediat după finalizarea liceului, a dorit să urmeze cursuri universitare, însă nu a fost declarat admis la primul examen de admitere susținut și, prim urmare, a trebuit să facă stagiul militar obligatoriu.

“Am terminat liceul în 1986. Am dat examenul de admitere la facultate, dar nu am intrat. Pe atunci regulile erau simple: dacă nu intrai la facultate, trebuia să faci armata, stagiul pe atunci era obligatoriu. Am plecat așadar în armată și am făcut un an și 4 luni.” explică Marcel Ciolacu.

Imediat după ce a terminat stagiul militar, obligatoriu la acea vreme, ca mulți tineri absolvenți de liceu de la finalul anilor 80, actualul premier s-a angajat ca muncitor necalificat la o unitate industrială din orașul său natal, Buzău.

„După ce am terminat armata, a trebuit să mă angajez. Pe atunci nu puteai să stai șomer, toată lumea trebuia să fie încadrată. Eram în 1988. Așadar, la 21 de ani am început să lucrez la o secție industrială din Buzău care lucra cu Întreprinderea Electronica Industrială din Bucureşti. Știu că sunt voci care încearcă să ridiculizeze faptul că am lucrat ca muncitor necalificat. Mie nu mi-e rușine că, la 21 de ani, am lucrat pentru a-mi câștiga existența! Mi-ar fi fost rușine dacă aș fi trăit pe spinarea părinților! Nu provin dintr-o familie bogată, ci dintr-o familie normală, unde doar tata lucra, iar mama a stat acasă și ne-a crescut pe noi, cei trei copii”, spunea Marcel Ciolacu în 2023, într-un interviu cu Dana Budeanu.

Premierul susține că nu are scheleți în dulap

Conform propriilor declarații, după eliberarea din armată, Premierul a trebuit să se angajeze, însuși tatăl său, pilot militar decorat, trimitându-l la muncă.

„Se vorbește despre „scheleții din dulap”. Nu am niciun schelete în dulap! (...) Când am venit din armată, tata a fost foarte clar: „Mă, du-te la muncă, mă!” Eu nu stau cu trântoru-n casă!” Și m-am dus la muncă!”, a reiterat Premierul Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii „Punctul Culminant” de la România TV din 3 septembrie.

Abia în 1991, la trei ani de finalizarea liceului și obținerea diplomei de Bacalaureat, după ce a efectuat stagiul militar obligatoriu la acel moment, actualul premier a fost admis la facultate. Însă Ciolacu susține că a munci nu este o rușine.

”Am cărat și lăzi la magazin alimentar. Care-i rușinea? Sunt dintr-o familie normală. Să mă simt rușinat că am muncit? NU mă simt, domnule!” s-a justificat premierul.

