Primăria lui Piedone a votat un proiect, în ciuda lui Nicușor Dan. Declarații de ultimă oră despre ce urmează la Capitală. ”Eu nu negociez nimic”

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri, Primăria condusă de Cristian Popescu Piedone a votat proiectul prin care vor fi ridicate mai multe clădiri, inclusiv de 35 de etaje, pe Șoseaua Progresului. Marți, la ora 12:00, Nicușor Dan a retras avizul dat în 2023 și a transmis Primăriei Sectorului 5 să nu autorizeze proiectul pentru că este nelegal, principalul argument fiind că nu mai are aviz. După ce s-a stabilit că doar o instanță de judecată putea retrage avizul, care produce deja efecte juridice, Primăria Sectorului 5 a dat liber la construcții. Vezi aici mai mult despre proiect

”S-au obișnuit ca Sectorul 5 să fie comuna Bucureștiului”

Cristian Popescu Piedone a declarat, în răspunsul oferit DCNews, că ”nepunerea pe ordinea de zi înseamna abuz din partea mea”, adăugând că ”a avut toate avizele necesare - și de la ultimul locuitor de pe Marte - și a intrat cu proiectul, prin documentația și referatul de specialitate al arhitectului-șef, în cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, iar consilierii au decis”.

Întrebat de ce astfel de proiecte din Sectorul 5 sunt blocate, într-un fel sau altul, fix înainte de semnătura finală, având mai multe precedente în acest sens, primarul Sectorului 5 a răspuns: ”S-au obișnuit ca Sectorul 5 să fie comuna Bucureștiului. Sub mandatul meu și sub mandatul viitorului primar, Sectorul 5 este pus pe hartă. Va însemna dezvoltare. Nu numai Pipera, Sectorul 1 sau 2 au astfel de clădiri de birouri. Eu sunt pentru dezvoltarea sectorului și scoaterea lui din mocirlă”.

”Nu o să fiu membru CGMB”

Cât despre varianta unei negocieri deschise de Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone: ”Eu nu negociez nimic, să ne vedem acolo. Pot să vă spun sigur că eu nu am să fiu membru al CGMB, dar, ca președinte PUSL București, voi coordona consilierii generali. Voi fi pentru bucureșteni și orice proiect sabotat astăzi, cum a sabotat primarul general astăzi Sectorul 5 - el nu a vrut să pună pe ordinea de zi demolarea unei clădiri din patrimoniul lui, dar administrarea noastră, un cămin în grad seismic peste capacitatea imaginației cuiva, l-am închis și trebuie să-l reconstruiesc, nu-l pune pe ordinea de zi. Plus că i-am solicitat să-mi dea spațiile verzi aflate în administrarea lui, pârloagă. (...) Am străzi fără canalizare pentru că nu pot băga, că aparține de Administrația Străzilor. Am cerut toate spațiile verzi și toate străzile. Mie mi s-au luat”.

Despre formarea majorității și rolul important al PUSL, Cristian Popescu Piedone a afirmat că PUSL ”va vota proiecte viabile pentru bucureșteni”, indiferent cine le propune. ”Politica să și-o facă la nivel central, guvernamental, etc”.

Întrebat ce va face dacă nu va fi în CGMB, primarul a răspuns... ”surprize, urmează”.

