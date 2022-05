Prima reacţie de la CFR Cluj după înjurăturile din vestiar: Oboseala şi alcoolul au dus la asta

”Încep prin a caracteriza incidentul ca un eveniment regretabil. Am mai participat la evenimente cu echipa și nu am mai auzit asemenea scandări. Am fost acolo, au fost câțiva membri ai galeriei, persoane care folosesc asemenea scandări. Eu nu le agreez. Sunt crescut altfel și văd lucrurile diferit.

Starea de oboseală, entuziasmul, lucrurile și cuvintele care i-au deranjat spuse din tabara adversă au dus la asta. Oboseala și consumul de alcool, care a fost în cantități destul de însemnate, au dus la acest moment regretabil. Vreau să îmi cer scuze, nu mă caracterizează.

Nu mi-aș dori să mai aud astfel de scandări. Am fost unul dintre cei care au contestat cu vehemență când s-au adresat anumite cântece și scandări la adresa unui membru din familia lui Mihai Stoica.

Versurile nu sunt foarte greu de reținut, dar nu l-am văzut pe Dan Petrescu să fi cântat. L-au prins în mijlocul evenimentelor. A avut neinspirația să nu plece de acolo, dar nu a fost el cel care a dat tonul”, a declarat Cristi Balaj la Fotbal Club.

Dan Petrescu, filmat când înjura clubul Steaua: Cine ţine cu Steaua, să-i #¤%% familia

Gabi Balint, fost jucător al Stelei şi coleg cu Dan Petrescu, a reacţionat dur la adresa "Bursucului".

”Eu nu am am auzit, până acum, pe nimeni să-l facă praf pe Dan Petrescu. A, n-am fost de acord cu un anumit joc sau altul, sau cu tactica, sau că echipa este în scădere. Dar nu cred că a fost cineva care să nu-l respecte, să-l vorbească urât. El este ca bolnavul, ăla, închipuit. Tot timpul se plânge și nu înțeleg de ce, că este unul dintre cel mai antrenori din România. Are atâtea campionate câștigate, a demonstrat, toată lumea l-a recomandat la națională. Este ca o bocitoare, plânge tot timpul că are cineva ceva cu el și el câștigă. Probabil că este stilul lui și trebuie să-l înțelegem.

Dar ce s-a întâmplat la acea petrecere, când... Eu nu am putut să cred că Dan Petrescu, fostul stelist, fostul coleg. Că el a crescut la Steaua, eu nu am crescut la Steaua. Steaua l-a făcut fotbalist. Este adevărat că pe unii Steaua i-a făcut și oameni. Eu nu am crezut că el poate să spună așa ceva, să cânte așa ceva despre familiile despre suporterilor Stelei, chiar dacă sunt împărțiți. În suflet, toți sunt suporterii Stelei", a declarat Balint. VEZI MAI MULTE AICI

