Dan Petrescu, filmat când înjura clubul Steaua: Cine ţine cu Steaua, să-i #¤%% familia

Gabi Balint, fost jucător al Stelei şi coleg cu Dan Petrescu, a reacţionat dur la adresa "Bursucului".

”Eu nu am am auzit, până acum, pe nimeni să-l facă praf pe Dan Petrescu. A, n-am fost de acord cu un anumit joc sau altul, sau cu tactica, sau că echipa este în scădere. Dar nu cred că a fost cineva care să nu-l respecte, să-l vorbească urât. El este ca bolnavul, ăla, închipuit. Tot timpul se plânge și nu înțeleg de ce, că este unul dintre cel mai antrenori din România. Are atâtea campionate câștigate, a demonstrat, toată lumea l-a recomandat la națională. Este ca o bocitoare, plânge tot timpul că are cineva ceva cu el și el câștigă. Probabil că este stilul lui și trebuie să-l înțelegem.

Dar ce s-a întâmplat la acea petrecere, când... Eu nu am putut să cred că Dan Petrescu, fostul stelist, fostul coleg. Că el a crescut la Steaua, eu nu am crescut la Steaua. Steaua l-a făcut fotbalist. Este adevărat că pe unii Steaua i-a făcut și oameni. Eu nu am crezut că el poate să spună așa ceva, să cânte așa ceva despre familiile despre suporterilor Stelei, chiar dacă sunt împărțiți. În suflet, toți sunt suporterii Stelei.

"Cu atitudinea asta, nu poţi ajunge departe"

Nu poți să faci așa ceva. Sunt total decepționat și îmi pare tare rău. L-am considerat întotdeauna un apropiat, un prieten, un coleg, am împărășit atâtea clipe, bune, rele, cu aceaste echipe. Am auzit tribunele cum îl aclamau, pline cu steliști, care el le făcea ceva la familiile lor. Oricât de beat ai fi, beat de fericire că știu că nu bea, că a câștigat campionatul, nu poți să faci așa ceva.

Ce am văzut la acea petrecere, ce s-a cântat acolo, nu am cuvinte să spun ce ar merita aceia, că n-a fost doar Dan Petrescu. Pentru mine a fost un moment în care mi-aș fi dorit orice pe lume astea să se întâmple, dar să nu văd acel lucru, și pe Dan Petrescu în mijlocul lor. Nici nu știu dacă scuzele pe care și le-ar cere ar fi suficiente în momentul ăsta. Cu atitudinea asta, nu poți ajunge departe, la o echipă mare. Va fi aici, în România, în Turcia, țările arabe, China. Cum ai putea să-l vezi pe Guardiola sau pe marii antrenori ai lumii să scandeze asemenea inepții, mai ales împotriva echipei care te-a crescut”, a declarat Gabi Balint, în emisiunea Fotbal Club.

