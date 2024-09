Prezentator TV rus acuzat de încălcarea sancțiunilor în SUA și spălare de bani

Anchetatorii din Statele Unite au pus sub acuzare un cunoscut prezentator al televiziunii de stat din Rusia și pe soția acestuia pentru încălcarea sancțiunilor și spălare de bani, în contextul în care Casa Albă vizează operațiunile de influență ale Kremlinului înaintea alegerilor prezidențiale din SUA.

Dimitri Simes, prezentator și producător la postul de televiziune de stat rus Channel One, a fost acuzat că a primit peste 1 milion de dolari (759.000 de lire sterline) sub formă de compensații, un automobil personal cu șofer, o indemnizație pentru un apartament din Moscova, în ciuda faptului că postul de televiziune a fost desemnat ca entitate sancționată în 2022 de către Oficiul de Control al Activelor Străine din SUA. El și soția sa, Anastasia, au fost acuzați de spălare de bani pentru a ascunde veniturile obținute din activitatea lui pentru Channel One.

Anastasia, în vârstă de 55 de ani, a fost de asemenea acuzată că a achiziționat opere de artă și antichități pentru un oligarh rus sancționat, Aleksandr Udodov, apoi a depozitat lucrările în locuința lor din Virginia înainte de a fi trimise în Rusia. Aceste lucrări au fost achiziționate de la galerii și case de licitații din Statele Unite și Europa.

Cuplul riscă 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare, dacă sunt condamnați. Ei au părăsit Statele Unite după invazia Rusiei în Ucraina în 2022 și se crede că acum se află în Rusia, a declarat Departamentul de Justiție.

"Joe Biden și slugile sale sunt niște lași neputincioși"

„Joe Biden și slugile sale sunt niște lași neputincioși,” a scris Dimitri Simes Jr., fiul lor, pe X. „Familia noastră este în siguranță în Rusia. Nu ne vom lăsa intimidați. De fapt, ne vom face auziți și mai tare. Stați pe fază!” El a susținut că administrația Biden vrea să-l închidă pe tatăl său pentru că „a expus politica sinucigașă a SUA privind Ucraina.”

Simes, care a avut contacte cu mai mulți membri din cercul lui Donald Trump, a fost implicat în investigația consilierului special Robert Mueller privind influența Rusiei asupra alegerilor din 2016. El nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune în cadrul acelei anchete.

Noile acuzații împotriva lui Simes apar la o zi după ce Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat-o pe Margarita Simonyan, care lucrează pentru postul de televiziune controlat de stat RT, și alți nouă angajați pentru conducerea unei rețele secrete de dezinformare în SUA, care a inclus influenceri americani conservatori cunoscuți, ce au primit milioane de dolari din banii Kremlinului fără să știe.

Influencerii americani Tim Pool, Dave Rubin și Benny Johnson au răspuns acuzațiilor conform cărora compania de creație de conținut din SUA cu care erau asociați a primit aproape 10 milioane de dolari de la angajați ai mass-media de stat din Rusia pentru a publica videoclipuri cu mesaje care susțin interesele și agenda Moscovei, inclusiv în legătură cu războiul din Ucraina.

Potrivit rechizitoriului, influencerii și personalitățile media americane au acționat fără să știe de alegătura cu Kremlinul

Joi, compania conservatoare de media Blaze Media a anunțat că a încheiat contractul cu YouTuberul Lauren Chen. Conform unui rechizitoriu al Departamentului de Justiție și rapoartelor din presa americană, Chen și soțul ei au fondat Tenet Media, care a primit până la 10 milioane de dolari de la intermediari ai guvernului rus. Acești bani au fost apoi plătiți unor personalități conservatoare pentru a produce videoclipuri online menite să influențeze alegerile din 2024. Potrivit rechizitoriului, influencerii și personalitățile media americane au acționat fără să știe de această legătură.

„Trei lucruri sunt certe în viață: moartea, taxele și interferența RT în alegerile din SUA,” a glumit Simonyan în replică.

Dimitri Simes, în vârstă de 76 de ani, a locuit recent în Huntly, Virginia, și s-a afirmat ca un comentator politic proeminent din Rusia, exprimând frecvent opinii pro-Kremlin la televiziune și în presă, vorbind engleza fluent, dar cu accent.

Simes a fost, de asemenea, fostul președinte al thinktank-ului Center for the National Interest, fondat de Richard Nixon, care se descrie drept „vocea Americii pentru realism strategic”.

„Acești inculpați ar fi încălcat sancțiunile impuse ca răspuns la agresiunea ilegală a Rusiei în Ucraina,” a declarat Matthew Graves, procurorul SUA, într-un comunicat. „Astfel de încălcări afectează interesele noastre de securitate națională – un fapt pe care Dimitri Simes, având experiența vastă pe care a dobândit-o în afacerile naționale după ce a fugit din Uniunea Sovietică și a devenit cetățean american, ar fi trebuit să-l înțeleagă în mod unic", se regăsește în comunicat, conform The Guardian.

