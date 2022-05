Premierul Nicolae Ciucă anunţă evaluarea miniştrilor în luna iunie

„Se împlinesc 6 luni de când am preluat guvernarea. Este un prilej să putem să privim cu optimism către obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu o să facem un bilanț astăzi pentru că am convenit ca această activitate să aibă loc la sfârșitul lunii iunie din motive și argumente cât se poate de obiective. Ne aflăm în plin proces de finalizare a jaloanelor și țintelor asumate pentru trimestrul al doilea și primul semestru al acestui an și am convenit la nivelul coaliției ca procesul de evaluare pe care îl asumasem pentru primele șase luni să fie prelungit până la sfârșitul lunii iunie, când fiecare dintre ministerele coordonatoare de reforme vor trebui să-și îndeplinească obiectivele asumate”, a spus Nicolae Ciucă.

Acesta a precizat că la evaluarea ministerelor se va ține cont de finalizarea a 58 de apeluri.

„Vă rog să acordați atenția cuvenită pentru că așa cum a rezultat din ultima întâlnire a comitetului interministerial sunt în curs de derulare o serie de demersuri prin care până la sfârșitul acestei luni să putem să înaintăm prima cerere de finanțare. Practic săptămâna viitoare MIPE va transmite cererea către Bruxelles, pe de cealaltă parte până la sfârșitul lunii iunie avem obligația să finalizăm cele 58 de apeluri din 69, ca atare de aceea am amânat această evaulare, pentru că evaluarea va depinde îndeplinirea acestui obiectiv de finalizare a celor 58 de apeluri”, a mai spus premierul, citat de Mediafax.

Premierul Ciucă cere ministerelor reducerea cheltuielilor la bunuri și servicii cu 10%: Este o decizie de solidaritate

„Așa cum ne-am asumat în cadrul coaliției am stabilit un nou set de măsuri care să vină atât în sprijinul activității Guvernului, cât mai ales în ceea ce privește continuarea programului Sprijin pentru România și măsurile respective vin practic și impactează pe ceea ce înseamnă programul de guvernare, în sensul în care la fiecare minister va trebui să asigurăm reducerea cheltuielilor la bunuri și servicii cu 10%. Este o decizie de solidaritate în actualele condiții economico-financiare și vă cer fiecăruia să luați măsurile necesare astfel încât să putem să ne încadrăm în acest procent”, a spus Nicolae Ciucă.

