Premieră în București: Primul partid local îl susține pe Dan Podaru la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1. Diferența față de candidatura independentă

Dan Podaru, candidat pentru Primăria Sectorului 1, a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac, la DC News TV, unde a abordat cele mai fierbinți subiecte ale momentului din sfera politică. Dan Podaru a anunțat că nu este independent. El este susținut de primul partid local din București, Alianța Sectorului 1, fiind o premieră pentru capitală.

"În ultimii 4 ani de zile partidele istorice, din păcate, au stat ascunse, s-au protejat, având interese de partid"

"Sensul este dual. O parte este pragmatică, și anume putem să aducem o listă de consilieri, pentru că în cazul în care eu aș fi fost independent, ca persoană fizică, nu aș fi putut să am o listă de consilieri. Dar dacă înființez un partid local, care să aibă ca element central comunicarea directă cu cetățeanul și rezolvarea problemelor oamenilor din sector, pot să vin cu o listă de consilieri, oameni ai locului, oameni din cartierele sectorului care știu fiecare dintre ei problemele zonelor în care locuiesc. Să vă explic de ce. În ultimii 4 ani de zile partidele istorice, din păcate, au stat ascunse, s-au protejat, având interese de partid. Am putut să văd lucrul acesta din interior pentru că am fost 3 ani și jumătate consilier local ales din partea PNL la Sectorul 1. Ei și-au permis printr-o formă de non-combat, existența și dezvoltarea unui sistem nedemocratic de conducere, cel a lui Clotilde Armand, care a îngropat într-un Ev Mediu, metaforic vorbind, sectorul 1", a spus Dan Podaru.

