Premier USR, sugestia lui Cioloș. Cîțu: O propunere neserioasă

Premierul Florin Cîţu a catalogat ca fiind "neserioasă" propunerea lui Dacian Cioloş ca USR PLUS să nominalizeze viitorul candidat la funcţia de prim-ministru, transmite Agerpres.



"O propunere neserioasă, sincer, neserioasă. Partidul Naţional Liberal este cel mai mare partid de dreapta din România, va fi cel mai mare partid politic din România, nu poţi să impui premier... Dacă în direcţia asta merg negocierile, deja le consider neserioase şi nu are niciun sens", a declarat Cîţu vineri, la Galaţi.



Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş afirmase că partidul pe care îl reprezintă nu va reintra la guvernare dacă nu are garanţia că poate realiza reforme şi propune ca, în cadrul unei noi coaliţii cu PNL şi UDMR, USR PLUS să dea premierul, argumentând că "este putere de împărţit", Senatul şi Camera Deputaţilor, astfel încât "poate să existe un echilibru de putere".

Propunerea lui Dacian Cioloș

”Lansez o ideee care poate părea provocatoare: cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că putem face reforme e să le spunem celor de la PNL și UDMR să facem noi o propunere de premier care să își asume reformele în numele guvernului. Este putere de împărțit, parlamentul, Senatul, Camera Deputaților, astfel că poate exista echilibru de putere. Dacă nu vom avea garanția că putem face reforme, decât să fim un partid umbră al PNL care face ce vrea cu noi, mai bine ne gândim la Opoziție. Anticipatele nu depind doar de noi”, a spus Cioloș la o dezbatere electorală din interiorul partidului.

Câteva minute mai târziu, copreşedintele USR-PLUS a revenit.

”Noi dacă intrăm din nou la guvernare alături de PNL nu este că recâștigăm încrederea în PNL, ci că facem tot ce ținem de noi să aplicăm agenda de reforme. Dacă putem mergem la guvernare, dacă nu – mergem în opoziție. Există sau posibilitatea unei coaliții precum cea de până acum, sau posibilitatea unei colaborări PSD și PNL sau alegeri anticipate. Eu aș începe cu varianta construirii coaliției de guvernare, dar USR PLUS dacă intrăm în jocul acesta ar trebui să aibă garanții că putem face reforme sau încă o dată să punem pe masă un premier de USR PLUS”.