Predoiu cere reformarea urgentă a legislației privind pensionarea polițiștilor: „Nu mai putem lucra cu un deficit de 25% din personal”

Oficialul a subliniat nevoia unei schimbări urgente a legislației, pe care o consideră responsabilă pentru actualul deficit de personal în domeniul siguranței publice.

„De pe 2 ianuarie, ordinea, siguranța publică devine prioritară. Nu mai putem lucra cu un deficit de 25% din personal, este cel mai redus număr de angajați. De la an la an, efectivele au scăzut. Inclusiv anul acesta avem aproximativ 6.000 de pensionari. Deci, e un domeniu sensibil. În fiecare an au fost între 3.000 și 6.000 de pensionari, ceea ce e foarte mult”, a declarat ministrul.

Predoiu a explicat că, în ultimii doi ani, ministerul a reușit să echilibreze parțial aceste pierderi prin recrutări noi, dar deficitul acumulat în ultimii 15 ani rămâne greu de recuperat. „Ministerul a pierdut aproximativ 35.000 de cadre cu experiență, care s-au pensionat din cauza unor legi prost gândite. Vă spun că n-am votat niciuna dintre aceste legi. A fost o invitație la pensie, și nu doar în Ministerul de Interne, ci și în Ministerul Apărării Naționale și în serviciile de informații. A fost o politică greșită a statului român, care trebuie schimbată și schimbată rapid”, a adăugat el.

Ministrul de Interne consideră că soluțiile trebuie găsite în cadrul unei dezbateri structurate, condusă de Ministerul Muncii. „Este o discuție care să fie condusă de Ministerul Muncii. Nu vreau să intru într-o zonă în care nu e normal să intru. Vom participa la această discuție pe baza dialogului în Coaliție și în ministere. Se va face structurat acest lucru”, a explicat Predoiu.

El a insistat asupra prioritizării investițiilor în sectorul siguranței publice, subliniind că lipsa acestora poate avea consecințe grave. „Trebuie rezolvată problema investițiilor în toate domeniile. Eu vorbesc strict de domeniul meu de ordine și siguranță publică. Vedeți ce se întâmplă în alte state. La noi, aparatul funcționează, dovadă fiind faptul că avem o stradă sigură. Dar să nu ne imaginăm că lucrurile vor rămâne la fel fără investiții în oameni, dotări, logistică și tehnologie”, a declarat ministrul.

Predoiu a profitat de ocazie pentru a mulțumi polițiștilor care și-au petrecut sărbătorile la datorie, asigurând siguranța publică. „Liniștea publică nu poate fi păstrată pe termen lung fără a continua o muncă sistematică de garantare a acesteia. Nimic nu e garantat, nimic nu e câștigat pentru totdeauna. În fiecare zi este o luptă. Vreau să mulțumesc celor aproximativ 23-24.000 de colegi care, în aceste zile de sărbătoare, zi și noapte, au fost la datorie, ca noi să ne putem bucura de Crăciun și Anul Nou în liniște”, a concluzionat el, la Digi24.

