Povestea românului care și-a cumpărat două apartamente în Hurghada. Incredibil cât de puțin au costat

Hurghada este atractivă pentru turiști cu atât mai mult cu cât are sezon de 8 luni pe an. Iarna, sunt 25 de grade ziua și aproximativ 10 - 15 noaptea. De altfel, aici viața ar fi ieftină. Pentru o masă cu falafel cald proaspăt, salată, pâine și cartofi un tânăr din Iași a plătit doar 3 lei la un restaurant local. Acest tânăr, Alin Cervatiuc, în vârstă de 33 de ani, din Iași, a ajuns în Hurghada prima oară în pandemie, pentru că nu avea restricții și pentru că avea zbor direct din Iași. Lucrează în marketing, un domeniu care-i permite să muncească de oriunde din lume. Vacanța în Hurghada l-a costat 450 de euro de persoană, all inclusive pentru 7 zile, cu tot cu bilet de avion.

I-a plăcut atât de mult încât a studiat atent piața înainte de a face pasul cel mare, de a-și cumpăra un apartament într-o destinație de vacanță, respectiv Hurghada. Spune că a fost o investiție, pentru a-și dezvolta și sursele de venit, generând venit pasiv lunar. ”Am luat legătura cu agenția, am ajuns acolo, am vizitat și m-am hotărât. Am cumpărat prima unitate, o garsoniera mare de 46 mp, cu 30.000 de euro, din care am plătit 10% avans și restul pe rate, în 5 ani, cu livrare în 2 ani. Unitatea se construiește, e aproape de acvariu, am vizitat-o înainte să semnez. Este în rândul 2 de plajă, are acces la plajă, iar ratele se plătesc prin transfer bancar. Văzând cât de ușor este, m-am hotărât în mai să mai achiziționez un apartament în rate, tot așa. Am găsit mai departe de oraș 2 camere, 77 mp, 2 băi, pe plajă. 30.000 euro, cu 3.000 de euro avans. În mai, am semnat. Acesta va fi gata peste 2 ani” a spus tânărul pentru stiridecluj.ro.

În urmă cu nouă ani, însă, se pare că apartamentele erau și mai ieftine aici, învârtindu-se undeva la 20.000 de euro. ”Dacă stați între localnici găsiți încă cu 20.000 USD 2 - 3 camere” spune Alin Cervatiuc.

”Nu există limită la câte apartamente poți avea ca străin, iar dreptul de proprietate în Hurghada este infinit, în sensul că poți revinde, ori lăsa moștenire. În Sharm el Sheikh, de exemplu se dă doar concesiune pe 99 de ani”, a mai spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News