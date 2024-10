"Pot să investesc 100 de lei cum investeşte Ion Ţiriac 100 de milioane de euro". Iancu Guda dărâmă mitul investiţiilor

"În ultimii cinci ani, preţurile în imobiliare au crescut cu 50%, dar chiriile cu 30%. Şi atunci, din chirie, dacă scoţi un randament de 4% pe an, în ultimul deceniu ţi-ai dublat banii. Ceea ce poate să sune bine.

Dacă te uiţi la Bursa de Valori Bucureşti, în ultimii 10 ani banii au crescut de 5 ori, nu de 2 ori. Apoi lumea vine cu mituri. Că nu au educaţie financiară să investească la bursă. Sau nu au mulţi bani. Fals! Eu pot să investesc 100 de lei cum investeşte domnul Ţiriac 100 de milioane de euro. Acum sunt instrumente financiare care ne permit ceva foarte interesant, granularitate. Eu nu mă pricep la ce companii să cumpăr şi când să vând. Ok, alea sunt investiţii complexe. Dar nu e nicio problemă, poţi investi la bursă. Pui bani în fonduri mutuale. Pentru că dacă mi se strică maşina de spălat vase acasă, mă duc la un service şi o repară cineva. La fel şi cu investiţiile. Dacă nu mă pricep, mă duc la un fond mutual al celor mai mari bănci din România. Au randamente de cel puţin 10-12% mediu pe an. An de an. În 10 ani, înseamnă mult mai mult decât dublu.

Poţi face şi direct. Acasă, când repari ceva, ce faci? Scoţi manualul şi vezi instrucţiunile. Oricine poate să investească la bursă pe lună 25 de lei în cele mai importante companii. Sunt aici, în indicele BET, companii imobiliare, din energie, bănci, etc. Cu 25 lei pe lună ai granularitate. Nu e complicat. Dacă cauţi pe Google, în jumătate de oră te lămureşti", a declarat Iancu Guda în podcastul lui Damian Drăghici.

Principii pentru investit

"Eu am nişte principii simple când investesc. Dacă nu o fac cu telefonul într-o oră, nu o fac. De aia nu îmi plac apartamentele. Toată ziua pe la notari, agenţi, vizionări, etc. Al doilea principiu e lichiditatea. Vreau să am acces la bani imediat. Al treilea e granularitatea. Să pun sume mici de bani. În viaţă, oricând pui bani mulţi într-un singur activ, riscul creşte. Dacă pui bani puţini în mai multe industrii, riscul scade. Da, la bursă joci banii când pui sume mari într-o singură companie. E ca la poker, all in". a mai declarat Iancu Guda.

