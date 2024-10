Portretul Kamalei Harris, realizat pe un teren agricol din Italia / foto

Un portret impresionant al Kamalei Harris, candidata democrată la președinția Statelor Unite, a apărut pe un câmp din Castagnaro, Verona. Aceasta este cea mai recentă creație a artistului italian Dario Gambarin, cunoscut pentru tehnica sa unică de "land art" realizată pe suprafețe extinse de teren agricol. Lucrarea a fost creată pe o suprafață de 27.000 de metri pătrați, folosind doar un tractor și un plug, fără ajutorul trasării prealabile sau a tehnologiei moderne, potrivit tg24.sky.it.

Gambarin folosește tehnica „freehand” (mână liberă), care presupune realizarea desenelor direct pe câmp, fără a folosi schițe sau instrumente tehnologice sofisticate. Portretul Kamalei Harris, desenat în rămășițele tulpinilor de grâu de pe terenul agricol, este o lucrare impresionantă ce poate fi apreciată în totalitate doar din aer, având dimensiuni colosale.

Italian artist Dario Gambarin creates massive portrait of Vice President Kamala Harris in a field using a tractor.



"I was impressed by one of her quotes when she said that optimism is the fuel that drives every struggle we do," Gambarin told Reuters. "She is a very optimistic… pic.twitter.com/twdkKdEeR8