Ponta, răspuns acid la declarațiile lui Ciucă despre pactul PSD-AUR: O prostie îngrozitoare! Consilierii își bat joc de bietul Ciucă

Scandalul politic al momentului se extinde, iar acuzațiile din ce în ce mai grave în lupta pentru Cotroceni nu întârzie să apară. Nicolae Ciucă îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu că are un plan făcut, astfel încât George Simion să ajungă în turul al doilea. Acest lucru nu ar ajuta doar lui Ciolacu, ci și Rusiei, a insistat candidatul PNL.

"Noi putem să vedem ceea ce s-a întâmplat după decizia Curții Constituționale de eliminare la masa verde a unui contracandidat pe linia de electorat a suveraniștilor. În acest moment se încearcă foarte mult ca în turul 2 să intre liderul PSD cu liderul AUR. Vedem că s-a întâmplat și în Republica Moldova. Nu este doar dorința lor, este și dorința Rusiei", a spus Nicolae Ciucă, președintele PNL.

Victor Ponta a avut o intervenție la Antena 3 CNN unde a comentat aceste acuzații.

"Domnul Ciucă nu cred că trebuie să-i mai asculte pe consilierii săi"

"Eu am venit cu un avertisment, pentru că domnul Ciucă ar trebui, sau așa s-a prezentat, să fie un om serios. Înțeleg că în campanie se spun tot felul de prostii. Apar tot felul de trepăduși care spun lucruri, dar domnul Ciucă este Președintele Senatului României. Președintele Senatului României și președintele partidului, care are miniștri de Externe, Justiție și Interne, nu poate să spună despre premierul României, liderul PSD, care are de asemenea miniștri, că face jocul Rusiei. E mult prea mult! E o prostie îngrozitoare! Adică, toată lumea înțelege, și la Bruxelles, și la Washington, că e campanie electorală, dar ai grijă ce spui, totuși! Eu cred că, în primul rând, domnul Ciucă nu are nicio dovadă în acest sens. Dacă ar avea vreo dovadă că primul ministru al României, președintele PSD, face jocul Rusiei, ar trebui imediat să fugă la domnul Iohannis, să convoace CSAT-ul, adică ar fi ceva serios. Înțeleg acuzele. Înțeleg, repet, prostiile spuse în campanie. Așa se întâmplă în campanie, dar domnul Ciucă nu cred că trebuie să-i mai asculte pe consilierii săi. Sunt niște consilieri care iau sute de mii din banii publici și îl învață numai prostii, cum l-au învățat și cu cartea aia. Ar trebui să redevină un om serios. Poți să te lupți cu Marcel Ciolacu fără să spui că face jocul Rusiei. Să spui că face jocul Rusiei este ceva atât de exagerat, atât de iresponsabil, încât domnul Ciucă devine mai iresponsabil decât Diana Șoșoacă," a explicat Victor Ponta.

Un vot pentru Ciolacu e un vot pentru... Simion?

Totodată, liberalii susțin că această presupusă strategie desfășurată de PSD ar da naștere unui context în care 'orice vot pentru Marcel Ciolacu ar fi, de fapt, un vot pentru George Simion'. Ar vrea PSD un tur 2 cu George Simion?

De pildă, afirmațiile liberalului Alexandru Muraru, conform cărora PSD ar fi pus la punct un plan pentru a transfera în fiecare secție între 10 și 20 de voturi către AUR, pentru a-l propulsa pe George Simion în turul al doilea al alegerilor prezidențiale au fost abordate de Ciucă.

"Domnul Muraru a vorbit despre 10-20 de voturi, eu cred că este vorba de mai mult decât atât. Este vorba de o acțiune împotriva democrației și moralității", a punctat liderul PNL.

"Dacă liberalii spun că un vot pentru Ciolacu e, de fapt, un vot pentru Simion, e o prostie. Eu îl votez pe Ciolacu. Nu-l votez pe Simion că nu-l vreau președintele României și nu cred că e bun de președinte. Cum adică, dacă îl votez pe Ciolacu, îl votez, de fapt, pe Simion? Parcă îți fracturezi creierul. Înțeleg că domnul Ciucă, de obicei, își fracturează limba când vorbește. Acum și-a fracturat și creierul. De ce, dacă îl votez pe Ciolacu, înseamnă că țin cu Simion? Eu țin cu Ciolacu și cred că va ajunge președinte. Vreau să vă spun un lucru, fără să fiu foarte implicat în campanie. Am văzut toate campaniile de până acum. Cel mai ușor contracandidat în turul 2 pentru Marcel Ciolacu este Nicolae Ciucă. Întotdeauna votul în turul 2, că a fost vorba de Băsescu sau Iohannis, a avut o singură chestie: 'Domne, veniți să votați împotriva PSD!'. Nu că nu e bun Năstase, sau Ponta sau Geoană. Era pur și simplu ideea în care lumea să vină să voteze contra PSD. Acum, sincer, vine în turul 2 Ciucă și zice: 'Veniți să votați contra PSD'. Prima întrebare este: 'Nicu Ciucă, nu ești tu cu PSD? Pe tine cine te-a pus Președintele Senatului? Nu senatorii PSD? Nu ești tu aliat cu PSD? Cum adică veniți să votați contra PSD și tu stai în pat cu PSD? Eu cred, sincer, că cel mai ușor contracandidat pentru Marcel Ciolacu este Ciucă. Ceilalți, Geoană, Simion, Lasconi, pot să pretindă că nu sunt cu PSD. Să zică: 'Uite, nu guvernez cu PSD. Nu am înțelegere cu PSD. Veniți să votați cu mine că sunt anti-PSD'. Ciucă e singurul care nu poate să spună asta. Orice om normal la cap i-ar spune: 'N-ai vrea tu să te dai jos din pat cu PSD-ul înainte să te votăm pe tine?' A făcut Iohannis chestia asta. Vă aduceți aminte când a spus: 'Votați-mă că dau jos PSD'? Apoi, toată lumea a văzut că Iohannis a pus cei mai mulți premieri de la PSD. La Ciucă nu o să mai țină povestea asta. Eu am înțeles că acei consilieri iau 350 de mii de euro din bani publici, din subvenția de la buget. Eu cred că își bat joc realmente de bietul Ciucă. Ciucă nu prea înțelege politică și nu-și dă seama. Cum adică te milogești tu de Lasconi să iasă din alegeri? Intră în turul 2 și după aceea vorbim. Vorbește despre tine. Milogeala asta a lui Ciucă o să-l ducă și mai jos. Consilierii o să-și ia banii, o să plece cu ei, iar Ciucă o să plece la popotă," a spus Victor Ponta.

