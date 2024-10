Ponta i-a găsit lui Ciucă marele bolovan cu care aleargă în spate la prezidențiale

VEZI ȘI: Dezvăluire bombă despre prezidențiale. Ponta avea altă propunere de candidat. Omul care a convins rămânerea în cursă a schimbat soarta României

Păcatul lui Nicolae Ciucă este... Klaus Iohannis, spune Victor Ponta. Mai exact, citându-l: „bolovanul cu care Ciucă aleargă în spate”.

Victor Ponta crede că Marcel Ciolacu are o șansă reală de a ajunge președintele României.

„După 20 de ani, treaba asta cu „să nu vină ciuma roșie”... la oamenii raționali... s-a mai dus. În plus, Marcel Ciolacu este mult mai experimentat decât eram eu. Eu aveam 42 de ani când am candidat, el are vreo 55 de ani. De asemenea... când te uiți cine mai candidează, parcă îți vine să pui ștampila pe Marcel Ciolacu”, a zis Victor Ponta.

În ceea ce privește turul doi, fostul premier a spus că „este foarte încurcată treaba”.

„Este prima dată când nu știm cine este în turul doi în afară de Marcel Ciolacu. Precedentele alegeri ne spun că în turul doi s-ar putea să fie Nicolae Ciucă. Așa ar fi logic, dar Nicolae Ciucă are în spate un bolovan uriaș pe numele său Klaus Iohannis și are o echipă de consilieri care i-au dat sfaturi îngrozitor de proaste. Campania pentru cartea lui a fost ceva îngrozitor. Sunt de acord cu tot ce a zis Crin Antonescu în ultimele luni. Nu sunt de acord cu ce spunea Crin Antonescu în urmă cu doi-trei ani... dar este și el om. Avea alte priorități atunci. Dar când Crin Antonescu a zis: „Terminați! Nu-l prezentați pe Ciucă ca pe un scriitor...” avea dreptate. În orice caz... nu știu cum aleargă Nicolae Ciucă cu bolovanul Klaus Iohannis în spate. Este foarte greu”, a zis Victor Ponta.



