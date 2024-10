Polonia, un model de succes în domeniul dezvoltării economice. Cum ne-a luat-o înainte și unde greșește România / video

Oana Stănciulescu a sugerat că România ar putea învăța de la Polonia sau chiar să preia de acolo specialiști în economie deoarece a observat că Polonia are o strategie de dezvoltare mai eficientă, bazată pe exporturi și dezvoltare economică. Profesorul Mircea Coșea a explicat că România are economiști de valoare, dar aceștia nu sunt ascultați. Acesta a menționat că prim-ministrul colaborează cu specialiști-economiști, dar nu se știe exact cine sunt aceștia și ce idei promovează ei.

„Am citit o analiză făcută de Curs de Guvernare, o comparație făcută între deficitul bugetar din România și cel din Polonia, de unde aflăm că dezvoltarea Poloniei și veniturile se bazează pe export și dezvoltare economică, iar noi pe împrumuturi și pe importuri. Deci noi importăm în continuare, nu exportăm. Balanța comercială e într-un dezechilibru total și ne împrumutăm. Iată o țară la care ar trebui poate să ne uităm mai cu atenție! Nu știu dacă să învățăm sau să luăm de acolo niște specialiști. Nu mai avem specialiști în România?”, a întrebat Oana Stănciulescu.

„Avem, în România, economiști de mare valoare, tineri, adică oameni între 35-50 – sunt tineri, asta înseamnă tinerețe într-o muncă de cercetare – care au idei, care sunt cunoscuți, care activează în viața publică, oameni care își argumentează ideile. Nu sunt luați în seamă.

Auzim acum foarte direct și văd că se discuta că domnul prim-ministru, care nu are cunoștințe economice, face meditații cu niște specialiști-economiști. Cine sunt aceia, nu știm. Dacă am ști am vedea ce idei promovează prin aceste meditații pe care domnul prim-ministru le ia. Sigur că termenul de „meditație” nu e binevenit. E vorba despre niște consilieri care aduc niște idei care sunt promovate de oamenii politici. E normal să fie așa.", a spus Mircea Coșea.

„Europa nu mai suportă așa ceva!"

Profesorul a criticat planurile de redeschidere a industriei siderurgice și metalurgice, considerându-le nerealiste, deoarece aceste industrii sunt poluante și energointensive, iar în alte țări europene, cum ar fi Polonia și Ungaria, aceste inițiative au eșuat. Acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea de a stabili priorități realiste și de a exploata capacitățile existente ale României.

„De exemplu, domnul prim-ministru, candidat la președinție, zice: „România va fi una dintre primele 10 țări din Europa, cel puțin așa voi face eu, dacă voi fi președinte”. Nu știu cum va face dacă va fi președinte pentru că președintele nu are funcție guvernamentală, dar e o idee. Deci prima oară apare acel ranking objective, adică spune „Voi ridica România în primele 10".

Aici apare surpriza. Zice: „Vrem să avem oțel românesc, vrem să redeschidem uzinele siderurgice, vrem să redeschidem uzinele metalurgice, vrem să facem industrie chimică”. Păi, Dumnezeule, astea nu mai sunt posibile în Europa. Sunt poluante și energointensive, iar un studiu apărut foarte recent, într-un ziar economic de mare prestigiu în România, spune foarte clar: în Polonia și Ungaria, care au făcut acest lucru, au capotat. Adică siderurgia și industria metalurgică cad, își pierd locul. Europa nu mai suportă așa ceva!

Deci dacă nu avem niște priorități realiste.... Vrem să ajungem pe locul 10, cum? Să vedem care sunt capacitățile României. România are câteva capacități extraordinare.", a spus Mircea Coșea la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DC News și DC News TV.

