Politica, ”conducătorul suprem al României”. Prof. Coșea: La Banca Națională este promovată o Miss România

Profesorul Mircea Coșea a vorbit în cadrul emisiunii ”#Rezist”, moderată de Oana Stănciulescu, despre tinerii economiști din România care sunt acaparați de ”o rotație a cadrelor în sens negativ, în sensul contrar acelor ceasornicelor”. De asemenea, profesorul a mai menționat și că România nu va putea evolua fără cercetare, dezvoltare și învățământ. O mențiune importantă pe care a făcut-o economistul este că România se dezvoltă, dar ”prea încet”.

„Dacă nu vom dezvolta cercetarea, dezvoltarea, dacă nu vom pune învățământul superior pe baze moderne pentru că universitățile noastre sunt la coada acestor liste de universități europene, pentru că sunt rămase în urmă cu materia, cu maniera de interpretare a realității, nu vom putea să ne urcă pe scara asta, vom rămâne tot acolo unde suntem. România sigur că se mișcă, dar nu asta e problema, trebuie să spunem foarte clar, cel puțin părerea mea: România s-a dezvoltat enorm. România de acum 10 ani este mult depășită azi, de acum 30 de ani este în altă epocă, dar lucrul ăsta îl facem prea încet.

Dezvoltarea prea lentă

Nu punem accentul pe ce ar trebui, sigur că ne dezvoltăm, dar față de resursele pe care le avem ne dezvoltăm prea încet. Față de așteptarea pe care o are cetățeanul român e prea încet. De ce pleacă românii, încă, din România? Nu pentru că sunt lefuri mai mari dincolo, am început să cam egalizăm lucrul ăsta, ci pentru că au viitor. Ce pot eu să îi spun unui student de al meu, dacă e cel mai bun? Are viitor în România? Atâta timp cât la Banca Națională, la ce mai înalt forum de inteligență economică românească, în consiliul de administrație este promovată o Miss România, o doamnă care nu are nici un fel de idee despre economie...”, a precizat profesorul Coșea.

„(...) L-am auzit pe guvernatorul BNR spunând că e o schimbare de generație, acum, la Banca Națională și am remarcat două nume acolo, adică doamna Miss pe care nu o califică absolut nimic, dar absolut nimic, e vorba de Roberta Anastase, care va primi peste 4000-5000 de euro doar că există. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație să ne închipuim că dintr-un motiv, într-o lume distopică, va fi doamna guvernator pentru o săptămână. Și al doilea reprezentant, ca să nu îi neglijăm și pe ceilalți, este meditatoarea domnului prim-ministru, adică doamna Socol, soția domnului Socol, înțeleg că doamna este meditatoare. Să facem o paranteză, mai avem un candidat la aceste alegeri prezidențiale care l-a avut meditator pe domnul Vântu. Așa că aici este nivelul nostru de înțelegere economică”, a spus Stănciulescu.

Politica în România, ”conducător suprem”

„Ați spus un lucru, că doamna Anastase primește 4000-5000 de euro pe lună plus alte beneficii, multe alte beneficii pentru că doar există, nu, primește banii ăștia pentru că există un protector al dânsei, iar acest protector al dânsei este politica. Când am ajuns să promovăm oameni pe baze politice și nu pe competență, am ajuns unde suntem și ajungem și mai rău. Doamna Socol, de care ați amintit, a făcut parte din conducerea unei instituții care a falimentat asigurările României, ASF-ul, tot pe niște bani enormi. Acum vine aici, deci facem o rotație a cadrelor în sens negativ, în sensul contrar acelor ceasornicelor. Deci, la ce ne putem aștepta? Ne putem aștepta ca economiștii tineri să aibă vreo speranță în România că o să facă ceva? Niciodată! În cel mai bun caz se vor bucura dacă sunt invitați la o emisiune la televizor pentru că ei se bate pe site-uri, propun, fac. Nimic nu este luat în seamă. Politica a ajuns să fie conducătorul suprem al României”, a mai explicat Coșea.

