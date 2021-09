PNRR-ul României, aprobat. Ghinea: 'Are nota maximă acordată de Comisie tura asta'

Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României. Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a precizat că PNRR este trimis, de astăzi, spre aprobare Consiliului.

'Am spus la început de iunie că va fi aprobat în septembrie, pe un calendar de negocieri agreat cu Comisia. Am spus că e un plan bun și, mai important, adaptat situației din România. Ar fi fost ușor să îl închidem mai devreme, dar când vrei să acoperi nevoi istorice (autostrăzi, canalizare în localități mici, refaceri păduri) povestea e mai complicată și mai bine negociezi acum pentru prioritățile tale care înseamnă reformele nefăcute de 30 de ani.', a scris Ghinea.

'Deși avem cele mai mari alocări pentru autostrăzi sau pentru investiții ce implică gaz natural (rețele de distribuție și sisteme de încălzire), am reușit să alocăm 41% din Plan pentru tranziția verde (peste nivelul minim de 37% și mai mult decât a alocat Spania, Italia, Portugalia sau Grecia) și 21% pentru tranziția digitală (peste 20% nivelul minim, într-o țară care nu are neapărat o problemă cu broadband-ul). Deci cumva am reușit să împăcăm și Green Deal-ul, și Europa Digitală, și România reală cu nevoile ei mai speciale.', a continuat fostul ministru.

'Este al 20-lea plan aprobat, deci nu ultimul'

Cristian Ghinea a precizat că, în urmă cu câteva ore, 'în brief informal cu presa europeană, echipa tehnică a Comisiei a spus că România are un plan bun și echilibrat.'

'Este al 20-lea plan aprobat, deci nu ultimul, așa cum din păcate s-a vehiculat din rațiuni de calcule politice cinice. După noi, săptămâna viitoare vor fi aprobate planurile Estoniei, Finlandei și Suediei, țări cu administrație publică mult peste nivelul României. Luni de zile s-au făcut știri din scurgeri manipulate și trunchiate din comentariile venite de la Comisie. Am zis mereu că sunt comentarii tehnice, normale în orice proces de evaluare și negociere. A existat mereu o galerie mediatică și politică care dezinforma: că e dezastru, că planul a fost respins (patru valuri de știri cu respingere înainte să fie depus măcar). S-a tras de PNRR și mediatic și politic ca de o plăcintă de neînțeles, dar suculentă. Am răspuns mereu calm și factual.', se mai arată în postarea fostului ministru.

'PNRR-ul României are calificativul maxim'

'Acum avem evaluarea oficială a Comisiei. PNRR-ul României are calificativul maxim A la 10 criterii și B la unul singur. La fel ca planurile Franței sau Germaniei. Și mai mult decât planurile altor state (și cum acum sunt un simplu cetățean îmi permit să nominalizez: de pildă, Cehia).

Înainte să se sară că avem un B, vă spun că și Germania are B la costing, a fost o problemă generală europeană cu capacitatea de a evalua costuri ex-ante pentru alocări mamut. De fapt, toate cele 20 de țări ale căror planuri au fost aprobate au primit B la costing. Deci, știre: PNRR-ul României are nota maximă acordată de Comisie tura asta. Cu această ocazie țin să mulțumesc colegilor care au muncit la ceva cu totul nou în zoaiele publice, mediatice și politice. Nu, nu a existat spor special de PNRR - asta o fost o tâmpenie fluturată politic. Oamenii au muncit la asta zile și nopți (ohoo, câte nopți) pentru că s-au simțit echipă, pentru că știau că nu aveam o armată de experți ci ne aveam doar unii pe alții. Și-au făcut datoria față de țară. Simplu, direct, asta înseamnă patriotism.', a mai scris Ghinea, printre altele, pe Facebook.