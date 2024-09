PNL a rupt alianța cu PSD pentru Iohannis. Precedentul 2014

VEZI ȘI: PSD și PNL, lovitură de teatru! Cine câștigă, de fapt, după mega scandalul „Iohannis senator”

Dar nu este pentru prima dată când motivul „divorțului” este Klaus Iohannis. S-a mai întâmplat și în 2014. Ne amintește Steluța Cătăniciu.

„Motivul Klaus Iohannis redivivus! Istoria se repetă: În februarie 2014, PNL a rupt alianța cu PSD (USL-vă mai amintiți, nu?) Motivul? Unul foarte simplu: Klaus Iohannis a fost propus de PNL ministru de Interne și vicepremier în Guvernul Ponta. Ministerul de Interne rămăsese vacant în urma demisiei liberalului Radu Stroe iar ministerul de Finanțe, vacant, la pachet cu vicepremier, după demisia lui Daniel Chițoiu.

În mod normal, pentru a merge pe structura guvernamentală din 2012, PSD le-a propus celor de la PNL, pentru Klaus Iohannis, ministru de Finanțe și vicepremier, fapt refuzat de PNL.

Și atunci, la fel ca acum, Klaus Iohannis a dorit să păstreze cele două funcții (membru al guvernului și primar al Sibiului, dorind să se suspende din ultima, nu și să-și dea demisia).

Atunci au solicitat părerea ANI, acum s-a apelat la BEC. Și atunci, la fel ca acum, PNL a rupt alianța cu PSD, pentru un om, motivul fiind (aparent, cel puțin) refuzul de a-i face pe plac dlui Iohannis. Am fost acolo (la fel ca mulți alții care au crezut în USL) și știu că liberalii au regretat mai târziu... Istoria se repetă, nu?!”, a scris Steluța Cătăniciu pe Facebook.

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a reacţionat, marţi, la declaraţiile liderului PNL Nicolae Ciucă privind proiectul legat de candidatura lui Klaus Iohannis la parlamentare, menţionând că singura înţelegere pe care PSD a avut-o cu PNL a fost legată de data alegerilor prezidenţiale, care trebuia să fie în septembrie.





„Domnul Ciucă şi PNL vor să dea foc ţării şi s-o arunce în haosul instabilităţii doar pentru că PSD nu vrea să îi dea un loc de muncă lui Iohannis. Cum sună asta?! Să rupi coaliţia de guvernare pentru că PSD nu vrea să voteze o lege pentru un singur om este complet absurd. Dar asta demonstrează încă o dată care au fost de fapt priorităţile PNL şi ale ostaşului Ciucă dintotdeauna: scaunul lui Iohannis. Nu inundaţiile, nu investiţiile, nu nivelul de trai. Doar să îi meargă cartea de muncă lui Iohannis şi după terminarea mandatului, a scris Simonis, pe Facebook.



El a adăugat că singura înţelegere pe care PSD a avut-o cu PNL a fost legată de data alegerilor prezidenţiale şi liberalii au încălcat-o.



„Domnul Ciucă vorbeşte de tot felul de înţelegeri imaginare. Domnule Ciucă, treziţi-vă la realitate! Aici nu sunteţi în filmele cu super-eroi închipuiţi în care credeţi dumneavoastră că jucaţi. Singura înţelegere pe care PSD a avut-o cu PNL a fost legată de data alegerilor prezidenţiale, care trebuia să fie în septembrie. Şi pe care voi, PNL, aţi votat-o la voi în partid. Şi pe care aţi încălcat-o imediat după ce v-am salvat la europarlamentare, a susţinut liderul social-democrat.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, marţi, că, în prezent, nu există din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu, o susţinere a demersurilor politice în interiorul coaliţiei de guvernare, motiv pentru care liberalii vor avea „o atitudine pe măsură".



Potrivit lui Ciucă, „există mai multe poziţii şi o dezangajare" faţă de proiectul privind candidatura preşedintelui României la alegerile parlamentare.



„A fost o discuţie pe care am avut-o cu premierul Marcel Ciolacu, am convenit amândoi că este nevoie de această clarificare. În momentul de faţă, observ că există mai multe poziţii şi o dezangajare de la acest proiect. Ca atare, în momentul în care noi discutăm, este clar că nu există o susţinere a demersurilor politice în interiorul coaliţiei, motiv pentru care vom avea o atitudine pe măsură", a transmis Ciucă.



Preşedintele PNL a menţionat că discuţia despre proiectul legislativ a avut-o cu Marcel Ciolacu, nu cu partidul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News