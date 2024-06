Planul lui Sebastian Burduja pentru a rezolva problema traficului în București: E un lucru absolut banal, cum mi-a spus și primarul Emil Boc / video

Sebastian Burduja a vorbit despre măsurile pe care le va lua pentru fluidizarea traficului, în cazul în care va ajunge primar general al Capitalei. Potrivit acestuia, traficul din București poate fi îmbunătățit prin semaforizare inteligentă, interzicerea virajului la stânga pe bulevarde, sensuri unice, sensuri giratorii și pasaje subterane, eliberând astfel spațiul pentru zone pietonale și benzi dedicate transportului public.

„Traficul e una dintre principalele probleme ale Bucureștiului pe termen scurt, mediu și lung. Pe termen scurt, sunt soluțiile simple.

Semaforizare inteligentă. Bucureștiul o are din 2012 la nivelul a 150 de intersecții, dar trebuie să o extindă și e un lucru absolut banal, cum mi-a spus și primarul Emil Boc. Au făcut de mulți ani la Cluj, nu e nimic complicat în asta.

Interzicerea virajului la stânga pe marile bulevarde. El blochează, de multe ori, o bandă la orele de vârf. Te duci până la prima intersecție și te întorci. Așa e în orice mare oraș și degrevezi foarte mult traficul.

Sensuri unice, sens giratoriu în intersecțiile aglomerate și, foarte important, cât mai multe pasaje subterane . De ce? Pentru că în momentul în care duci traficul în subteran, redai orașul oamenilor prin zone pietonale, civilizate, aerisite, cafenele, spații de birouri, locuințe, într-un spațiu civilizat. Bineînțeles, ai și piste pentru biciclete, ai loc și pentru benzi dedicate transportului public și traficul cât mai mult în subteran.", a spus Sebastian Burduja.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Pasajul de la Statuia Leu, o prioritate pentru Sebastian Burduja

Potrivit lui Sebastian Burduja, pasajul de la Statuia Leu este vital pentru decongestionarea celor mai aglomerate intersecții din București, Răzoare și Statuia Leu, unde se întâlnesc axele nord-sud și est-vest.

„Pasajul pe care îl voi face în primul mandat, și e cel mai important din București la ora asta, este pasajul de la Statuia Leu. E, de fapt, continuarea pasajului Basarab prin subteran, dincolo de Iuliu Maniu, pe lângă Palatul Cotroceni și ieșire direct în Progresului.

De ce e vital acest pasaj? Îți rezolvă cele mai aglomerate două intersecții din București: Răzoare și intersecția de la Statuia Leu. De ce sunt ele cele mai aglomerate? Foarte simplu! Acolo se întâlnesc cele două axe: nord-sud, est-vest.", a spus Sebastian Burduja.

Piste pentru biciclete și benzi dedicate pentru transportul public

Pentru pistele de biciclete, Burduja a menționat că acestea sunt relativ ușor de construit și nu necesită costuri foarte mari. Referitor la transportul public, acesta a subliniat importanța benzilor dedicate care să asigure trasee continue.

„Tunelul Urban București Nord-Sud pe pasaje subterane, pe bucăți, ar fi un proiect pentru următorii 10 ani, dar trebuie să gândim și în mare.

Piste pentru biciclete. E o infrastructură destul de ușor de făcut, fără costuri foarte mari, iar în București, în ultimii ani, s-au făcut 1.6 km din 135 km.

Benzi dedicate pentru transportul public, dar pe același principiu, adică din punctul A în punctul B, un traseu continuu și continuarea înnoirii parcului auto. E un lucru bun cel care s-a întâmplat și vedem, nu doar în București, că s-a reușit chestiunea asta, ci și în alte orașe.

Am fost la STB și am văzut că ei modernizează tramvaie, cu forțe proprii, într-o infrastructură de anii '60-'70, dar oamenii aceia fac un mare efort și dacă ar fi sprijiniți de Primărie, că nu au fost până acum, ar putea moderniza cam un tramvai pe lună, deci 12 pe an. În patru ani, te apropii de 50 de tramvaie pe care le faci în România cu forță de muncă de la STB.", a spus Sebastian Burduja la DC News, DC News TV și DC Business.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News